AUZEF sınav takvimi: 2026 AUZEF sınavları ne zaman, tarih belli oldu mu? Açık öğretim öğrencileri dikkat!

Açık eğitim öğrencilerinin merakla takip ettiği AUZEF 2026 bahar dönemi vize, final ve bütünleme sınav tarihleri belli oldu. İstanbul Üniversitesi uzaktan eğitim öğrencileri için sınav takvimini açıkladı. İşte AUZEF bahar/vize/bütünleme sınav tarihi ne zaman sorularına dair detaylar…

Giriş Tarihi: 27.03.2026 11:05
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri, 2026 bahar dönemi için sınav takvimini merakla bekliyordu. Akademik takvim yayımlanmasıyla birlikte vize, final ve bütünleme sınav tarihleri netleşti. 2026 Nisan, Haziran ve Temmuz aylarını kapsayan sınavlara dair detaylar paylaşıldı.

AUZEF 2026 BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

2025-2026 akademik yılı AUZEF sınav takvimine göre bahar dönemi sınav programı:
  • Ara Sınav (Vize): 25-26 Nisan 2026
  • Bitirme Sınavı (Final): 06-07 Haziran 2026
  • Bütünleme Sınavı (Telafi): 11-12 Temmuz 2026
SINAV MERKEZİ TERCİH İŞLEMLERİ

Bahar dönemi vize sınavı için sınav merkezi tercihleri, 23 Mart 2026 itibarıyla başladı. Öğrenciler tercih işlemlerini 31 Mart 2026 Salı günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.

SINAV TERCİHLER NEREDEN YAPILIR?

Tercihler,

