Trend
Galeri
Trend Yaşam
Avrupa ülkeleri içerisinde kadınların aynı işi yapan erkeklerden daha fazla kazandığı tek ülke hangisidir?
Avrupa ülkeleri içerisinde kadınların aynı işi yapan erkeklerden daha fazla kazandığı tek ülke hangisidir?
ATV ekranlarında yıllardır büyük bir heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümüyle 12 Mart Perşembe akşamı da izleyicisinin radarında yerini aldı. Yarışmacılarla birlikte yarışan seyirciler sorulara ekran başında yanıt veriyor. Bugünkü bölümde Avrupa ülkeleri içerisinde kadınların aynı işi yapan erkeklerden daha fazla kazandığı tek ülke hangisidir? sorusunda şıklar değerlendiriliyor.
Giriş Tarihi: 12.03.2026 22:38
Güncelleme Tarihi: 12.03.2026 22:39