Trend Galeri Trend Yaşam AVRUPA'DA KRİTİK MÜCADELE! FCSB - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AVRUPA'DA KRİTİK MÜCADELE! FCSB - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, lig etabının 8. ve son haftasında Romanya deplasmanında FCSB (Steaua Bükreş) karşısına çıkıyor. Avrupa yolculuğunda kader niteliği taşıyan bu mücadele, sarı-lacivertliler için hem ilk 8'e kalma hem de ilk 24 hedefi açısından büyük önem taşıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki ekip, Bükreş'ten alınacak sonuçla Avrupa'daki kaderini belirlemeye hazırlanıyor.Futbolseverler ise FCSB-Fenerbahçe karşılaşmasının yayın bilgilerini merak ediyor.

Giriş Tarihi: 27.01.2026 09:37
AVRUPA’DA KRİTİK MÜCADELE! FCSB - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe için lig etabının finali Romanya'da yapılıyor. Sarı-lacivertli ekip, Aston Villa karşılaşmasının ardından bu kez FCSB deplasmanında sahaya çıkacak. Arena Națională'da oynanacak mücadele, Fenerbahçe'nin Avrupa'daki yol haritasını netleştirecek. 7 maç sonunda 11 puanla orta sıralarda bulunan temsilcimiz, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde doğrudan üst tura yükselme şansını artırmayı ve olası play-off eşleşmelerinde avantaj elde etmeyi hedefliyor.

AVRUPA’DA KRİTİK MÜCADELE! FCSB - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FCSB - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Avrupa Ligi lig etabının final mücadelesi şu takvimde oynanacak:

Maç Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe

Başlama Saati: 23:00 (TSİ)

Stadyum: Arena Națională (Bükreş, Romanya)

AVRUPA’DA KRİTİK MÜCADELE! FCSB - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MAÇ HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki bu mücadelesi TRT1 ekranlarından yayınlanacak.

AVRUPA’DA KRİTİK MÜCADELE! FCSB - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE'NİN ÜST TUR SENARYOSU

Fenerbahçe için 29 Ocak'taki bu maç bir final niteliğinde:

Galibiyet Durumunda (14 Puan): Temsilcimiz puanını 14'e çıkararak diğer maçların sonuçlarına göre ilk 8 içinde yer alıp doğrudan son 16 turuna kalabilir.

Beraberlik veya Mağlubiyet: Bu durumda Fenerbahçe, play-off turuna (ilk 24) kalarak son 16 için ekstra bir tur daha oynamak zorunda kalabilir.

AVRUPA’DA KRİTİK MÜCADELE! FCSB - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?