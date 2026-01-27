Trend Galeri Trend Yaşam AVRUPA'DA KRİTİK MÜCADELE! FCSB - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AVRUPA'DA KRİTİK MÜCADELE! FCSB - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, lig etabının 8. ve son haftasında Romanya deplasmanında FCSB (Steaua Bükreş) karşısına çıkıyor. Avrupa yolculuğunda kader niteliği taşıyan bu mücadele, sarı-lacivertliler için hem ilk 8'e kalma hem de ilk 24 hedefi açısından büyük önem taşıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki ekip, Bükreş'ten alınacak sonuçla Avrupa'daki kaderini belirlemeye hazırlanıyor.Futbolseverler ise FCSB-Fenerbahçe karşılaşmasının yayın bilgilerini merak ediyor.

Giriş Tarihi: 27.01.2026 09:37