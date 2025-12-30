Avrupa’da Kritik Viraj! Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Avrupa arenasının en zorlu rakiplerinden biri olan Aston Villa ile karşı karşıya geliyor. Son hafta Brann deplasmanından 4-0'lık net bir galibiyetle dönerek puanını 11'e yükselten Kanarya, lig sıralamasında ilk 8'e girip doğrudan son 16 turuna kalma yolunda kritik bir maça çıkıyor. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak bu dev mücadele, temsilcimizin Avrupa'daki kaderini büyük ölçüde tayin edecek. İşte "Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" sorusuna dair tüm detaylar.