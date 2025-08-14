Avrupa’nın en güzel 30 kasabası belli oldu! Türkiye’den bir kent listeye damgasını vurdu

Avrupa'nın en güzel 30 kasabası listesine o beldemiz damga vurdu. Pek çok farklı kriterin baz alınarak hazırlandığı listede Fransa'dan Norveç'e, Karadağ'dan Portekiz'e pek çok ülkeden kasaba yer alıyor. İşte Avrupa'nın en güzel kasabaları...

30. Gura Humorului / Romanya

Gura Humorului Romanya'nın kuzey doğusundaki Suceava ilçesindeki bir kasaba. Bukovina'nın tarihi bölgesinde yer alıyor. Gura Humorului, 2011 nüfus sayımına göre ilçede 12 bin 729 nüfuslu yedinci en büyük yerleşim yeridir. 1904 yılında bir şehir ilan edildi ve 2005 yılında bir tatil yeri oldu.