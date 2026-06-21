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Avrupa’nın gözü Anadolu’nun şifasında! Sadece Türkiye’de yetişiyor, iltihabı kökünden kazıyor...

Yalnızca Anadolu'nun en yüksek noktalarında yetişiyor, etkisini duyanlar inanamıyor. Halk arasında 'doğal kortizon', bilimsel kayıtlarda ise 'doğal antibiyotik' olarak geçen bu şifa deposu bitki, iltihaba karşı adeta kalkan oluyor.

Giriş Tarihi: 21.06.2026 14:44 Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 14:45
Avrupa’nın gözü Anadolu’nun şifasında! Sadece Türkiye’de yetişiyor, iltihabı kökünden kazıyor...

Türkiye'nin zengin bitki örtüsü, İbn-i Sina'dan bu yana şifa kaynağı olarak kullanılan kadim bitkileri yeniden gündeme taşıyor. Anadolu'ya özgü birçok tür, bağışıklık ve iltihap gibi alanlarda doğal destekleriyle dikkat çekiyor. Avrupa'da "Türk mucizesi" olarak anılan çiriş otu da bu bitkiler arasında öne çıkıyor.

Avrupa’nın gözü Anadolu’nun şifasında! Sadece Türkiye’de yetişiyor, iltihabı kökünden kazıyor...

Elazığ ve Tunceli dağlarının yüksek kesimlerinde yetişen çiriş otu, uzun süren kış mevsiminin ardından baharın gelmesiyle köylüler tarafından toplanmaya başlandı.

Avrupa’nın gözü Anadolu’nun şifasında! Sadece Türkiye’de yetişiyor, iltihabı kökünden kazıyor...

İLTİHAP SÖKÜCÜ BİTKİ: ÇİRİŞ OTU

Çiriş otu, içeriğindeki yüksek oranda C vitamini, saponinler ve güçlü antioksidanlar sayesinde vücuttaki kronik inflamasyonla (iltihapla) savaşır:

Eklem İltihabına Son: Romatizma ve eklem ağrılarında, dokularda biriken iltihabı dışarı atarak ağrıları hafifletir.

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Avrupa’nın gözü Anadolu’nun şifasında! Sadece Türkiye’de yetişiyor, iltihabı kökünden kazıyor...

Bağışıklık Kalkanı: Kandaki beyaz küreleri destekleyerek vücudun enfeksiyonlara karşı direncini artırır.

İdrar Yolu Temizleyici: Güçlü bir idrar söktürücü olan bu bitki, idrar yollarındaki iltihabı ve kum birikintilerini temizlemede oldukça etkilidir.

ÇİRİŞ OTU MAKALELERDE YER ALIYOR!

Halk arasında sadece bir mevsimlik lezzet olarak görülen o eşsiz bitki, uluslararası tıp dünyasının radarına girdi. "A Comprehensive Review on the Medicinal Plants from the Genus Asphodelus" (Plants - Basel dergisi) başlığıyla yayımlanan kapsamlı bilimsel makale, bu bitkinin asırlardır halk tababetinde kullanılmasının tesadüf olmadığını kanıtladı.

Avrupa’nın gözü Anadolu’nun şifasında! Sadece Türkiye’de yetişiyor, iltihabı kökünden kazıyor...

İşte modern tıbbın mercek altına aldığı o bitkinin bilimsel olarak dikkat çeken şifa haritası:

CİLT SORUNLARINA "CAN SİMİDİ" OLUYOR

Yapılan araştırmalara göre, bitkinin özünde bulunan bileşenler egzama, mantar ve deri iltihapları üzerinde adeta bir bariyer görevi görüyor. Geleneksel olarak yanık ve yara tedavisinde kullanılan bitkinin hücre yenileme hızı, modern tıp verileriyle de destekleniyor.

MİDE VE SİNDİRİM SİSTEMİNİN GİZLİ KAHRAMANI

Özellikle Türkiye'deki geleneksel kullanıma atıfta bulunulan makalede, bitkinin kök ve yapraklarının peptik ülser (mide ülseri) ve hemoroid tedavisinde şaşırtıcı etkiler sunduğu ifade ediliyor. Sindirim sistemini rahatlatan yapısı, onu sadece bir besin değil, bir şifa kaynağı haline getiriyor.

Avrupa’nın gözü Anadolu’nun şifasında! Sadece Türkiye’de yetişiyor, iltihabı kökünden kazıyor...

VÜCUDA "İLTİHAP SAVAR" KALKANI

İçeriğindeki yoğun flavonoidler sayesinde güçlü bir anti-inflamatuar (iltihap giderici) olan bu mucize, romatizma gibi ağrılı süreçlerde vücudun direncini artırıyor.

KANSER HÜCRELERİNE KARŞI POTANSİYEL GÜÇ

Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından biri ise bitkinin sitotoksik etkileri üzerine. Makalede, özellikle akciğer ve prostat kanseri hücre hatlarına karşı hücre öldürücü potansiyel taşıdığına dair bulgulara yer veriliyor. Serbest radikallere karşı savaşan antioksidan yapısı, vücudu hastalıklara karşı adeta bir kaleye dönüştürüyor.

Avrupa’nın gözü Anadolu’nun şifasında! Sadece Türkiye’de yetişiyor, iltihabı kökünden kazıyor...

AVRUPA NEDEN BU BİTKİNİN PEŞİNDE?

Avrupa bitki örtüsünde bu denli güçlü bileşenlere sahip benzer bir türün olmaması, Türk çiriş otunu "nadir bir şifa kaynağı" haline getiriyor.

Son yıllarda özellikle bitkisel takviye üreticileri, Anadolu'daki bu endemik türleri mercek altına almış durumda.