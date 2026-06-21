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Avrupa’nın gözü Anadolu’nun şifasında! Sadece Türkiye’de yetişiyor, iltihabı kökünden kazıyor...
Avrupa’nın gözü Anadolu’nun şifasında! Sadece Türkiye’de yetişiyor, iltihabı kökünden kazıyor...
Yalnızca Anadolu'nun en yüksek noktalarında yetişiyor, etkisini duyanlar inanamıyor. Halk arasında 'doğal kortizon', bilimsel kayıtlarda ise 'doğal antibiyotik' olarak geçen bu şifa deposu bitki, iltihaba karşı adeta kalkan oluyor.
Giriş Tarihi: 21.06.2026 14:44
Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 14:45