Avukat Maaş Zammı 2026 Ocak: Yeni avukat maaşı ne kadar olacak?

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan avukatlar için kritik gün geldi! 5 Ocak 2026 Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklanacak olan yılın son enflasyon verisiyle birlikte, kamuda görevli avukatların yeni yıl zam oranları netlik kazanıyor. 2026'nın ilk yarısı için belirlenen %11'lik toplu sözleşme zammı ve üzerine eklenecek olan 6 aylık enflasyon farkı ile avukat maaş zammı ortaya çıkıyor. Peki; yeni avukat maaşı ne kadar olacak, açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 04.01.2026 22:17 Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 22:22
Adalet mekanizmasının kamu ayağındaki temsilcileri olan kamu avukatları, 2025 yılının son enflasyon rakamına kilitlendi. Mevcut ekonomik göstergeler, memur ve memur emeklileri için beklentileri ortaya koyuyor. Peki, 2026 ocak zammı sonrası avukat maaşları ne kadar olacak?

2026 OCAK MEMUR ZAMMI AÇIKLANDI MI?

Son enflasyon oranı TÜİK tarafından saat 10.00'da açıklanacak. Aralık ayı enflasyonu ile 6 aylık kümülatif oran emekli ve memur zammını ortaya çıkaracak.

AA Finans'ın 33 ekonomistin katılımıyla yaptığı Aralık 2025 enflasyonu beklenti anketine göre, enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96, yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 31 oldu.

ZAMLI AVUKAT MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayında 73.515 TL olan 1/4 avukat maaşları ocak zammıyla güncellenecek.

Ekonomistlerin yüzde 0,96'lık enflasyon beklentilerinin gerçekleşmesi halinde yeni avukat maaşı 87 bin TL'nin üzerine çıkabilir.

Toplu sözleşme gereği memurlar maaşlarına ek 1000 TL de ödeme alacak.