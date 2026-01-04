Avukat Maaş Zammı 2026 Ocak: Yeni avukat maaşı ne kadar olacak?

Adalet mekanizmasının kamu ayağındaki temsilcileri olan kamu avukatları, 2025 yılının son enflasyon rakamına kilitlendi. Mevcut ekonomik göstergeler, memur ve memur emeklileri için beklentileri ortaya koyuyor. Peki, 2026 ocak zammı sonrası avukat maaşları ne kadar olacak?