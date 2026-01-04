Avukat Maaş Zammı 2026 Ocak: Yeni avukat maaşı ne kadar olacak?
Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan avukatlar için kritik gün geldi! 5 Ocak 2026 Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklanacak olan yılın son enflasyon verisiyle birlikte, kamuda görevli avukatların yeni yıl zam oranları netlik kazanıyor. 2026'nın ilk yarısı için belirlenen %11'lik toplu sözleşme zammı ve üzerine eklenecek olan 6 aylık enflasyon farkı ile avukat maaş zammı ortaya çıkıyor. Peki; yeni avukat maaşı ne kadar olacak, açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 04.01.2026 22:17
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 22:22