Avusturya’nın en yüksek dağında ölüme tırmanış: Genç kadın Alplerde can verdi

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Sun'a göre, 39 yaşındaki deneyimli bir erkek dağcı, sevgilisiyle Avusturya'nın Alp Dağları'na 3.798 metrelik Grossglockner Zirvesi'ne bir tırmanış gerçekleştirdi. Savcılar, yüksek irtifa tırmanışında acemi olan 33 yaşındaki kadının zirveye yalnızca 45 metre kala 'korunmasız, yorgun ve hipotermiye girmiş halde' bırakıldığını ve dondurucu soğukta hayatını kaybettiğini ifade etti. Erkek dağcı, 'donarak ölüme terk etmekle' suçlanıyor. 'TURUN SORUMLU REHBERİ OYDU' Savcılar, sanığın yüksek irtifa turlarında deneyimli olduğunu belirterek, 'Turun planlayıcısı oydu, bu nedenle sorumluluk da ondaydı' dedi. Çiftin saatte 74 km'ye ulaşan fırtına ve eksi 20 derece hissedilen soğuklarla mücadele ettiği vurgulandı. UYGUN OLMAYAN EKİPMANLA ZİRVEYE ÇIKMASINA İZİN VERDİ 33 yaşındaki kadının splitboard ve yumuşak kar botlarıyla tırmanmasının 'yüksek irtifa için tamamen uygunsuz' olduğu belirtilirken, erkeğin buna rağmen tırmanışı sürdürdüğü kaydedildi. Çiftin tırmanışa iki saat geç başladığı ve yanlarında acil durum kiti bulunmadığı da soruşturma dosyasına girdi. ALTI BUÇUK SAAT ÖLÜMCÜL SOĞUKTA YALNIZ BIRAKTI İddialara göre erkek, yardım aramak için sevgilisini karanlıkta ve ölümcül soğukta 6,5 saat boyunca yalnız bıraktı. Üstelik hava kararmadan çok önce geri dönmesi gerekirken dönmediği, acil yardım çağrısını ise 03.30'a kadar yapmadığı ifade edildi. Saat 22.50'de bölgeden geçen polis helikopterine rağmen sanığın sessiz kaldığı, telefonunu sessize aldığı ve diğer çağrıları kaçırdığı öne sürüldü. Dağ kurtarma görevlileri kadına sabah 10.00'dan kısa süre sonra ulaştı ancak genç kadın çoktan hayatını kaybetmişti. 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ 39 yaşındaki adam hakkında ağır ihmal sonucu adam öldürme suçlamasıyla dava açıldı. Mahkemenin 19 Şubat 2026'da Innsbruck Bölge Mahkemesi'nde görüleceği belirtildi.