Ay Tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi? 2025 Eylül Balık Burcu Kanlı Ay Tutulması'nın burçlara etkisi
Gökyüzünde yılın belli dönemlerinde nadir görülen bir doğa olayı için geri sayım başladı. Ay, Dünya'nın gölgesine girerek kırmızı bir renge bürünecek. Kanlı ay tutulması burçlara etkisi ile astrolojik açıdan derin dönüşümlere kapı aralayacak. Balık burcunda tutulacak ay tam tutulma yaşayacak. Peki; 2025 Eylül Ay tutulması ne zaman, saat kaçta ve Türkiye'den görülecek mi?
