Ay Tutulması ne zaman, Türkiye’den izlenecek mi? 2025 Eylül Balık Burcu Kanlı Ay Tutulması’nın burçlara etkisi

Ay'ın Dünya'nın gölgesine tamamen girmesiyle ortaya çıkan bu olağanüstü doğa olayı, halk arasında "kanlı ay tutulması" olarak adlandırılıyor. Uzmanlara göre, tutulma geniş bir coğrafyada gözlemlenebilecek. Astrolojide ay tutulmaları, duyguların yoğunlaşması, tamamlanmalar ve bitişlerle ilişkilendirilir. Peki, 2025 ay tutulması ne zaman, burçları nasıl etkileyecek?