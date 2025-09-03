Trend Galeri Trend Yaşam Ay Tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi? 2025 Eylül Balık Burcu Kanlı Ay Tutulması'nın burçlara etkisi

Ay Tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi? 2025 Eylül Balık Burcu Kanlı Ay Tutulması'nın burçlara etkisi

Gökyüzünde yılın belli dönemlerinde nadir görülen bir doğa olayı için geri sayım başladı. Ay, Dünya'nın gölgesine girerek kırmızı bir renge bürünecek. Kanlı ay tutulması burçlara etkisi ile astrolojik açıdan derin dönüşümlere kapı aralayacak. Balık burcunda tutulacak ay tam tutulma yaşayacak. Peki; 2025 Eylül Ay tutulması ne zaman, saat kaçta ve Türkiye'den görülecek mi?

Giriş Tarihi: 03.09.2025 15:46 Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 15:47
Ay Tutulması ne zaman, Türkiye’den izlenecek mi? 2025 Eylül Balık Burcu Kanlı Ay Tutulması’nın burçlara etkisi

Ay'ın Dünya'nın gölgesine tamamen girmesiyle ortaya çıkan bu olağanüstü doğa olayı, halk arasında "kanlı ay tutulması" olarak adlandırılıyor. Uzmanlara göre, tutulma geniş bir coğrafyada gözlemlenebilecek. Astrolojide ay tutulmaları, duyguların yoğunlaşması, tamamlanmalar ve bitişlerle ilişkilendirilir. Peki, 2025 ay tutulması ne zaman, burçları nasıl etkileyecek?

Ay Tutulması ne zaman, Türkiye’den izlenecek mi? 2025 Eylül Balık Burcu Kanlı Ay Tutulması’nın burçlara etkisi

AY TUTULMASI NE ZAMAN?

Ay, Dünya'nın gölgesine tamamen girdiğinde gökyüzü unutulmaz bir manzaraya sahne olacak. Kanlı Ay tutulması olarak da adlandırılan bu göksel olay, 7 Eylül 2025 gecesi yaşanacak. Türkiye saati ile 18:30-20:30 saatlerine denk gelen tutulma için geri sayım başladı.

Ay Tutulması ne zaman, Türkiye’den izlenecek mi? 2025 Eylül Balık Burcu Kanlı Ay Tutulması’nın burçlara etkisi

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Evet, tutulma Türkiye'den de gözlemlenebilecek. Tutulma, Asya, Orta ve Doğu Afrika ile Avustralya'dan izlenebilecek. Türkiye'de Ay'ın tutulmuş olarak doğması bekleniyor.

Ay Tutulması ne zaman, Türkiye’den izlenecek mi? 2025 Eylül Balık Burcu Kanlı Ay Tutulması’nın burçlara etkisi

AY TUTULMASI BURÇLARA ETKİSİ

Astrolojide ay tutulmaları, tamamlanmalar, bitişler ve yeni başlangıçlarla ilişkilendirilir. Bu tutulma da burçlar üzerinde güçlü etkiler yaratacak. Özellikle Yengeç, Koç, Terazi ve Kova burçları bu süreçte daha yoğun etkiler hissedebilir.

Su burçları (Yengeç, Akrep, Balık): Duygusal farkındalıklar artacak, içsel dönüşüm süreci başlayacak.

Hava burçları (İkizler, Terazi, Kova): İlişkiler ve sosyal çevrede önemli kararlar gündeme gelebilir.

Ay Tutulması ne zaman, Türkiye’den izlenecek mi? 2025 Eylül Balık Burcu Kanlı Ay Tutulması’nın burçlara etkisi

Ateş burçları (Koç, Aslan, Yay): Yeni girişimler ve kariyer hedeflerinde dönüşüm enerjisi öne çıkacak.

Toprak burçları (Boğa, Başak, Oğlak): Maddi konularda netleşmeler ve uzun vadeli planlar dikkat çekecek.