Ay’a iniş yapan ilk uzay aracı hangi ülkeye aittir? Kim Milyoner Olmak İster’de 200 Bin TL değerindeki soru!

Giriş Tarihi: 31.08.2025 23:34 Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 23:39
AY'A İNİŞ YAPAN İLK UZAY ARACI HANGİ ÜLKEYE AİTTİR?

A- ABD

B- Birleşik Krallık

C- Çin

D- Sovyetler Birliği

Doğru cevap: D- Sovyetler Birliği ✅

Ay'a inen ilk uzay aracı, Sovyetler Birliği'nin Luna 2 adlı aracıydı ve 1959 yılında Ay yüzeyine ulaştı

