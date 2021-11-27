Aydın’da çatılar uçtu, ağaçlar devrildi! Şiddetli fırtına köyü bu hale getirdi

BİR DAKİKA İÇİNDE NE OLDUYSA OLDU

Her şeyin bir anda olduğunu belirten köy sakinlerinden Mehmet Filiz, "Sabaha karşı bir anda uğultu çıktı. Belki bir dakika içinde ne olduysa oldu. Fırtına önüne ne geldiyse alıp götürdü. Evlerin ve besihanelerin çatıları uçtu gitti. Kimin çatısının nerde olduğu belli değil" diye konuştu.