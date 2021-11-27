Aydın’da çatılar uçtu, ağaçlar devrildi! Şiddetli fırtına köyü bu hale getirdi

Aydın'da etkili olan yağış ve fırtına felakete dönüştü. İncirliova İlçesine bağlı Şirindere Köyü halkı adeta felaketi yaşadı. Onlarca evin çatısı uçtu, ağaçlar kökünden söküldü, direkler devrilirken köyde milyonluk hasar meydana geldi. Saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan fırtınayı köylü şu cümlelerle anlattı: 'Belki bir dakika içinde ne olduysa oldu. Fırtına önüne ne geldiyse alıp götürdü'…
Aydın'da etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle İncirliova ilçesine bağlı Şirindere köyünde onlarca evin çatısı uçtu, ağaçlar kökünden söküldü, direkler devrildi.
HIZI 90 KİLOMETREYE ULAŞTI
Aydın il genelinde sabaha karşı başlayan sağanak yağışla birlikte İncirliova ilçesine bağlı Şirindere köyünde fırtına çıktı. Saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan fırtına, köydeki evlerin ve besihanelerin çatılarını söktü, elektrik direklerini yıktı.
Fırtınanın ağaçları kökünden söktüğü köyde, maddi hasarın milyonlarla ifade edildiği bildirildi. Vatandaşlar, havanın aydınlanması ile birlikte imece usulü ve İncirliova Belediyesine bağlı ekiplerin destekleri ile yaralarını sarmaya başladı.
Olaydan sonra köye gelen İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, fırtınanın köyü adeta yerle bir ettiğini belirterek, tek tesellilerinin yaralanma ve can kaybı yaşanmaması olduğunu söyledi.
BİR DAKİKA İÇİNDE NE OLDUYSA OLDU
Her şeyin bir anda olduğunu belirten köy sakinlerinden Mehmet Filiz, "Sabaha karşı bir anda uğultu çıktı. Belki bir dakika içinde ne olduysa oldu. Fırtına önüne ne geldiyse alıp götürdü. Evlerin ve besihanelerin çatıları uçtu gitti. Kimin çatısının nerde olduğu belli değil" diye konuştu.