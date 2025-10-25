AYNADAKİ YABANCI 4. BÖLÜM İZLE: ATV dizi ekranıyla Aynadaki Yabancı yeni bölüm izleme ekranı

Tüm bunlar yaşanırken, Emirhan'ın yaptığı basın açıklaması hem ailede hem de kamuoyunda büyük bir kaosa neden olur. Karısını bulma umuduyla attığı bu adım, aslında yıllardır gizlediği sırların ve bastırdığı acıların açığa çıkmasına neden olur. O andan itibaren Defne, Emirhan'ın karanlık yüzüyle ilk kez karşılaşacaktır.