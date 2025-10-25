Trend Galeri Trend Yaşam AYNADAKİ YABANCI 5. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! ATV dizi ekranıyla Aynadaki Yabancı haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

ATV'nin beğeniyle takip edilen dizisi Aynadaki Yabancı, yayınlanan son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Dördüncü bölümde yaşanan sürpriz gelişmelerin ardından gözler şimdi Aynadaki Yabancı 5. bölüm fragmanına çevrildi. Başrollerini Caner Topçu, Simay Barlas ve Onur Tuna'nın paylaştığı dizi, her bölümünde artan gerilimi ve duygusal derinliğiyle dikkat çekiyor. İzleyiciler, karakterlerin geçmişleriyle yüzleştiği sahnelerin ardından yeni bölümde neler olacağını merakla bekliyor. Peki, Aynadaki Yabancı 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte yeni bölüme dair merak edilen detaylar ve son gelişmeler…

Giriş Tarihi: 25.10.2025 23:55
ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Aynadaki Yabancı, yayınlanan son bölümüyle yine izleyicilerin gündeminde. Dördüncü bölümde yaşanan çarpıcı gelişmelerin ardından dizinin takipçileri, şimdi Aynadaki Yabancı 5. bölüm fragmanını merakla bekliyor. Her bölümüyle gizem ve duyguyu bir arada sunan yapım, sürükleyici hikayesiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Başrollerini Caner Topçu, Simay Barlas ve Onur Tuna'nın paylaştığı dizi, yeni bölüm fragmanıyla birlikte izleyicilere gelecek bölüme dair ipuçları verecek. Peki, Aynadaki Yabancı 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar ve son gelişmeler…

AYNADAKİ YABANCI 5. BÖLÜM FRAGMANI

Aynadaki Yabancı, yeni bölümüyle her Cumartesi 20.00'de atv'de ekrana geliyor!

Dizinin yeni bölüm fragmanına aşağıda yer alan bağlantıdan takip edebilirsiniz:

AYNADAKİ YABANCI BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ!

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Azra Karaaslan olduğunu hatırlayan Defne, karakolda girdiği parmak izi tespitinde büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır fakat evladı uğruna bir kez daha büyük bir fedakarlığa imza atar ve kimliğini gizlemeyi başarır.

Ancak bu bile onu kurtaramaz; hırsızlık suçlamasıyla savcılığa sevk edilecektir. Tam her şeyin bittiğini düşündüğü anda, Defne'yi hapisten sürpriz bir isim kurtarır. Fakat bu kurtuluşun bedeli akıl almazdır.

Oğluna Azra'yı unutturmak isteyen Hanzade, ondan Emirhan'ı kendisine aşık etmesini ister. Bu teklif karşısında köşeye sıkışan Defne'nin o gece evden neden kaçtığını ve neler olduğunu bir an önce hatırlaması gerekiyordur.

Tüm bunlar yaşanırken, Emirhan'ın yaptığı basın açıklaması hem ailede hem de kamuoyunda büyük bir kaosa neden olur. Karısını bulma umuduyla attığı bu adım, aslında yıllardır gizlediği sırların ve bastırdığı acıların açığa çıkmasına neden olur. O andan itibaren Defne, Emirhan'ın karanlık yüzüyle ilk kez karşılaşacaktır.

Barış ise Defne'nin kendini riske atmasından endişelenir. Bu yüzden de Emirhan'ın göründüğü gibi masum olmadığını ispatlamak için harekete geçer. Fakat bir anda, kendini Nehir'le büyük bir yanlış anlaşılmanın içinde bulur.