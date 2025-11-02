Trend Galeri Trend Yaşam Aynadaki Yabancı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV ile Aynadaki Yabancı fragmanı bekleniyor!

ATV'nin intikam ve kimlik mücadelesiyle dolu dizisi Aynadaki Yabancı, yayınlanan 5. bölümüyle izleyicileri şoke eden gelişmelere sahne oldu. Defne'nin (Azra) tüm hafızasının geri gelmesi ve intikam planını uygulamaya başlamasıyla tansiyon zirveye çıktı. Peki, haftaya Cumartesi yayınlanacak olan Aynadaki Yabancı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 02.11.2025 01:24
Azra'nın yeni yüzü Defne olarak Emirhan'dan intikam alma yolculuğu, 5. bölümde Mihri'nin DNA testi bombasıyla büyük bir tehlikeye girdi. Defne, bir yandan Emirhan'ı tuzağa düşürmeye çalışırken, diğer yandan Barış'a karşı hissettiği duygusal yakınlaşmayla planını riske atmaktadır. 5. bölümün hemen ardından, dizinin takipçileri, Aynadaki Yabancı 6. bölüm fragmanına odaklandı.

AYNADAKİ YABANCI 5. BÖLÜM İZLE

ATV ile takip edilen dizinin yeni bölümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

YENİ BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AYNADAKİ YABANCI 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV ile takip edilen Aynadaki Yabancı yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

AYNADAKİ YABANCI YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Defne, Azra olduğu zamanlara dair her şeyi hatırlamaya başlar. Neden böyle bir oyuna giriştiğini ve kızı için girdiği mücadeleyi artık hatırlamaktadır.

Emirhan'dan kaçarak ondan kurtulamayacağını anlamıştır. Aksine kızının yanında kalacak ve Emirhan'ı hapse gönderecek cep telefonunu bulmak için hareket edecektir. Böylece kızıyla birlikte yeni bir hayata başlayabilecektir.

Hanzade'nin teklifini kabul etmesinden sonra Defne için asıl sınav şimdi başlar.

Kaçmaya çalıştığı Emirhan'ın daha yakınına sokulmak zorunda kalırken, Leyla onun tek tesellisi olur. Her ne kadar kızı onu tanımasa da artık kızını özgürce görebilmektedir.

Diğer taraftan Mihri'nin DNA testi sonuçlarına ulaşması Defne'nin tüm planını bir anda yok edebilecektir. Mihri'nin ise aklında daha kökten bir çözüm vardır.

Emirhan Azra'yı aramaya devam ederken şok edici bir mektupla karşılaşır. Birileri Azra'nın ellerinde olduğunu söyleyip ondan fidye istemektedir. Emirhan ne yapacaktır?

Barış'ın aklı daima Defne'dedir fakat diğer taraftan Nehir'in radarına da o girmiştir. Nehir'in Barış'a olan ilgisi Defne'yi rahatsız etmeye başlayacaktır.

Kızı için her türlü zorluğa katlanan Defne, Barış'ın yanlış anlaması sonucu kırılacak, belki de artık onun hayatından uzaklaşması gerektiğini hissedecektir. Melda ve Serhan'ı evde tatsız bir sürpriz beklerken, Emirhan büyük gerçekle yüzleşmek zorunda kalacaktır.