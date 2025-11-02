Aynadaki Yabancı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV ile Aynadaki Yabancı yeni bölümde neler yaşanacak?

AYNADAKİ YABANCI YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Defne, Azra olduğu zamanlara dair her şeyi hatırlamaya başlar. Neden böyle bir oyuna giriştiğini ve kızı için girdiği mücadeleyi artık hatırlamaktadır.

Emirhan'dan kaçarak ondan kurtulamayacağını anlamıştır. Aksine kızının yanında kalacak ve Emirhan'ı hapse gönderecek cep telefonunu bulmak için hareket edecektir. Böylece kızıyla birlikte yeni bir hayata başlayabilecektir.

Hanzade'nin teklifini kabul etmesinden sonra Defne için asıl sınav şimdi başlar.