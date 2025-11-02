Trend
Aynadaki Yabancı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV ile Aynadaki Yabancı yeni bölümde neler yaşanacak?
ATV'nin intikam ve kimlik mücadelesiyle dolu dizisi Aynadaki Yabancı, yayınlanan 5. bölümüyle izleyicileri şoke eden gelişmelere sahne oldu. Defne'nin (Azra) tüm hafızasının geri gelmesi ve intikam planını uygulamaya başlamasıyla tansiyon zirveye çıktı. Peki, haftaya Cumartesi yayınlanacak olan Aynadaki Yabancı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 02.11.2025 09:00