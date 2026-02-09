Aynı Yağmur Altında 1. bölüm izle: ATV ile ilk bölüm izleme ekranı
ATV ekranlarında izleyiciyi derinden etkileyecek yepyeni bir hikaye başlıyor! Başrollerini güçlü isimlerin paylaştığı "Aynı Yağmur Altında", ilk bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Geçmişin izleri, imkansız bir aşk ve aile sırlarının gölgesinde şekillenen dizi, daha ilk fragmanıyla merak uyandırmayı başardı. Peki, Aynı Yağmur Altında 1. bölümde neler olacak? İşte ATV dizi izleme ekranı:
Giriş Tarihi: 09.02.2026 19:22
Güncelleme Tarihi: 09.02.2026 19:25