Aynı Yağmur Altında 1. bölüm izle: ATV ile ilk bölüm izleme ekranı

İki farklı dünyanın, büyük sırların ve inanç sınavlarının ortasında kalan Rosa ve Ali için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Aynı Yağmur Altında hakkında

İnsan hakları mücadelesine adanmış bir yaşam süren Rosa'nın Londra'da katıldığı bir protestoyla değişen hayatı, onu İstanbul'a uzanan zorlu bir yolculuğa sürükler.