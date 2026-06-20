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Ayrılık acısı çekenler için 4 aşamalı atlatma takvimi! Esra Ezmeci açıkladı: Süreci kolayca geride bırakmak için...
Ayrılık acısı çekenler için 4 aşamalı atlatma takvimi! Esra Ezmeci açıkladı: Süreci kolayca geride bırakmak için...
Bir ilişkinin bitmesi yalnızca sevilen bir insanı değil, alışkanlıkları, planları ve kurulan hayalleri de geride bırakmak anlamına geliyor. Bu nedenle ayrılık sonrası yaşanan üzüntü son derece doğal. Önemli olan ise bu dönemi kendini yıpratarak değil, yeniden ayağa kalkmak ve hayata daha güçlü devam etmek için bir fırsata dönüştürebilmek.
Giriş Tarihi: 20.06.2026 10:22
Güncelleme Tarihi: 20.06.2026 10:28