Ayrılık acısı çekenler için 4 aşamalı atlatma takvimi! Esra Ezmeci açıkladı: Süreci kolayca geride bırakmak için...

Vücudunuza iyi bakın. Sağlıklı beslenin, yeterli uyuyun, su için. Ayrılık stresi bağışıklığı düşürür. Seyahat edin. Yeni şehirler, yeni kültürler, size "hayat devam ediyor" dedirtir. Bütçe sınırlıysa bile yakın bir kasabaya günübirlik gitmek bile şifalı olur. Bir yıl sonra kendinizi hayal edin: Daha fit, daha bilgili, daha sakin ve daha net sınırları olan bir insan. Bu hayali gerçekleştirmek için bugün ne yapabilirsiniz? Hedefler koyun. Bu hedefler sizi motive eder ve ilerlemenizi ölçmenizi sağlar.