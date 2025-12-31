Aytek Şayan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Taşacak Bu Deniz’in Şerif’i Aytek Şayan’ın dizileri

Veteriner fakültesini yarıda bırakıp hayallerinin peşinden koşan ve Türk tiyatro ile dizi dünyasında kendine sağlam bir yer edinen Aytek Şayan, 2025 yılını anlamlı bir etkinlikle kapatıyor. TRT 1'in dizisi Taşacak Bu Deniz'deki rol arkadaşlarıyla birlikte Lingo Türkiye koltuğuna oturacak olan başarılı oyuncu, kazanılacak büyük ödülle kimsesiz çocuklara umut olacak. İşte merak edenler için Aytek Şayan'ın biyografisi.