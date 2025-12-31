Trend Galeri Trend Yaşam Aytek Şayan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Taşacak Bu Deniz'in Şerif'i Aytek Şayan'ın dizileri

Aytek Şayan, bu akşam (31 Aralık Çarşamba) yılbaşı neşesini TRT 1 ekranlarına taşıyor! Diriliş Ertuğrul'dan Taşacak Bu Deniz'e kadar pek çok dev yapımda sergilediği performansla hafızalara kazınan oyuncu, Lingo Türkiye Yılbaşı Özel programında kelimeleri avlamaya geliyor. Peki, Aytek Şayan kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? İşte oyuncunun rol aldığı diziler:

Giriş Tarihi: 31.12.2025 20:58
Veteriner fakültesini yarıda bırakıp hayallerinin peşinden koşan ve Türk tiyatro ile dizi dünyasında kendine sağlam bir yer edinen Aytek Şayan, 2025 yılını anlamlı bir etkinlikle kapatıyor. TRT 1'in dizisi Taşacak Bu Deniz'deki rol arkadaşlarıyla birlikte Lingo Türkiye koltuğuna oturacak olan başarılı oyuncu, kazanılacak büyük ödülle kimsesiz çocuklara umut olacak. İşte merak edenler için Aytek Şayan'ın biyografisi.

AYTEK ŞAYAN KİMDİR?

1985, İzmir doğumlu Aytek Şayan önce veterinerlik gördü, sonra da Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünü bitirdi.

Aytek Şayan, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2016 yılından itibaren Yok Olan, Diriliş: Ertuğrul, Büyük Selçuklu, Barbaroslar, Çöp Adam, Kübra gibi birçok film ve dizide rol aldı.

AYTEK ŞAYAN DİZİLERİ

Gaddar

Kübra

Çöp Adam

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

Uyanış: Büyük Selçuklu

Kuzgun

Diriliş: Ertuğrul

İsimsizler

Yok Olan

