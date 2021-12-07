Azerbaycanlı kahinden tüyler ürperten 2022 kehanetleri!

2021 yılına girmeden önce Azerbaycanlı Şaman bir kahinin kehanetleri gündemi oldukça meşgul etmişti. Bir YouTube kanalı, ismini vermeyen ve yüzünü göstermeyen kahinin 2021 kehanetlerini anlattı. Yeni yılda neler olacağını anlatan ve koronavirüsü de önceden bilen Şaman kahinin kehanetleri tüyler ürpetti. İşte kahinin kenatlerinden bazıları:

Doğal felaketler yaşanacak.

Çekirge istilasına uğrayacağız.

Ölümcül bir hastalığa bir doktor çare bulacak. Ancak çareyi açıklamamak için çaba gösterecekler.