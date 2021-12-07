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Azerbaycanlı kahinden tüyler ürperten 2022 kehanetleri!

2021 yılın içinde kehanetlerde bulunan Azerbaycanlı Şaman Kahin'in 2022 kehanetleri ortaya çıktı. İsmini vermek istemeyen kahinin söyledikleri tüyler ürpertti. İşte kahinin kehanetlerinden bazıları.

Giriş Tarihi: 07.12.2021 17:00 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 17:00
Azerbaycanlı kahinden tüyler ürperten 2022 kehanetleri!

2021 yılına girmeden önce Azerbaycanlı Şaman bir kahinin kehanetleri gündemi oldukça meşgul etmişti. Bir YouTube kanalı, ismini vermeyen ve yüzünü göstermeyen kahinin 2021 kehanetlerini anlattı. Yeni yılda neler olacağını anlatan ve koronavirüsü de önceden bilen Şaman kahinin kehanetleri tüyler ürpetti.

İşte kahinin kenatlerinden bazıları:

Azerbaycanlı kahinden tüyler ürperten 2022 kehanetleri!

Doğal felaketler yaşanacak.

Azerbaycanlı kahinden tüyler ürperten 2022 kehanetleri!

Çekirge istilasına uğrayacağız.

Azerbaycanlı kahinden tüyler ürperten 2022 kehanetleri!

Ölümcül bir hastalığa bir doktor çare bulacak. Ancak çareyi açıklamamak için çaba gösterecekler.

Azerbaycanlı kahinden tüyler ürperten 2022 kehanetleri!

Birçok ilde yangınlar çıkacak. Yangınlara yetişilmeyecek. (Şaman kahin, geçen yıl olan orman yangınlarını da bilmişti)

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