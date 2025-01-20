Aziz İhsan Aktaş’tan şeytanın aklına gelmeyecek ‘soy’ oyunu! Sevgilisi hamile kalınca...

Aktaş'ın şirket kurdurup Beşiktaş Belediyesi'nden 14 milyonluk ihale aldırdığı sevgilisi G.G.'nin Aktaş'tan evlilik dışı hamile kaldığı ve çocuğun Aktaş soy ismi ile dünyaya gelmesi için sevgilisini, ismini ve soy ismini A.İ. Aktaş olarak değiştirdiği Ş.Ü. isimli bir çalışanıyla formaliteden evlendirdiği ortaya çıktı.



