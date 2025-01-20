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Aziz İhsan Aktaş’tan şeytanın aklına gelmeyecek ‘soy’ oyunu! Sevgilisi hamile kalınca...
Aziz İhsan Aktaş’tan şeytanın aklına gelmeyecek ‘soy’ oyunu! Sevgilisi hamile kalınca...
Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan rüşvet operasyonun yakalanarak tutuklanan Aziz İhsan Aktaş'dan şeytanın bile aklına gelmeyecek 'Soy' oyunu. G.G. Aziz İhsan Aktaş'tan evlilik dışı hamile kalınca, çocuğun Aktaş soy ismi ile dünyaya gelmesi için akıllara durgunluk veren bir plan yapıldı.
Giriş Tarihi: 20.01.2025 07:25
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 07:27