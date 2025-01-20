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Aziz İhsan Aktaş’tan şeytanın aklına gelmeyecek ‘soy’ oyunu! Sevgilisi hamile kalınca...

Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan rüşvet operasyonun yakalanarak tutuklanan Aziz İhsan Aktaş'dan şeytanın bile aklına gelmeyecek 'Soy' oyunu. G.G. Aziz İhsan Aktaş'tan evlilik dışı hamile kalınca, çocuğun Aktaş soy ismi ile dünyaya gelmesi için akıllara durgunluk veren bir plan yapıldı.

YUSUF ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 20.01.2025 07:25 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 07:27
Aziz İhsan Aktaş’tan şeytanın aklına gelmeyecek ‘soy’ oyunu! Sevgilisi hamile kalınca...

Belediye başkanlarına rüşvet vererek karşılığında ihaleler aldığı tespit edildikten sonra suç örgütü liderliğinden tutuklanan Aziz İhsan Aktaş'ın, evlilik dışı dünyaya gelecek çocuğu için şeytanın dahi aklına gelemeyecek bir tezgâh kurduğu ortaya çıktı.

Aziz İhsan Aktaş’tan şeytanın aklına gelmeyecek ‘soy’ oyunu! Sevgilisi hamile kalınca...

Aktaş'ın şirket kurdurup Beşiktaş Belediyesi'nden 14 milyonluk ihale aldırdığı sevgilisi G.G.'nin Aktaş'tan evlilik dışı hamile kaldığı ve çocuğun Aktaş soy ismi ile dünyaya gelmesi için sevgilisini, ismini ve soy ismini A.İ. Aktaş olarak değiştirdiği Ş.Ü. isimli bir çalışanıyla formaliteden evlendirdiği ortaya çıktı.

Aziz İhsan Aktaş’tan şeytanın aklına gelmeyecek ‘soy’ oyunu! Sevgilisi hamile kalınca...

Söz konusu formalite evliliğin, çocuğun dünyaya geldiği tarihten yalnızca bir gün önce gerçekleştiği öğrenildi. Aktaş, savcılıkta alınan ifadesinde konuya ilişkin sorulan soruya, "Bu konu özel bir konu olduğu için yanıt vermek istemiyorum" dedi.

Aziz İhsan Aktaş’tan şeytanın aklına gelmeyecek ‘soy’ oyunu! Sevgilisi hamile kalınca...

SOY İSMİNİ DEĞİŞTİRDİĞİ ÇALIŞANIYLA EVLENDİRDİ

G.G. Aziz İhsan Aktaş'tan evlilik dışı hamile kalınca, çocuğun Aktaş soy ismi ile dünyaya gelmesi için akıllara durgunluk veren bir plan yapıldı.

Aziz İhsan Aktaş’tan şeytanın aklına gelmeyecek ‘soy’ oyunu! Sevgilisi hamile kalınca...

Buna göre; Aktaş'ın yanında çalıştırdığı Şaban Ü. İsimli kişi apar topar adını ve soy adını değiştirdi. Yapılan değişiklikle Şaban Ü.'nün yeni ismi A.İ. Aktaş oldu.

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