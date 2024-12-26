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Baba Vanga 2025 kehanetleri korkutuyor! Yeni yılda neler olacak? Savaş, istila, şampiyonluk, telepati...
Baba Vanga 2025 kehanetleri korkutuyor! Yeni yılda neler olacak? Savaş, istila, şampiyonluk, telepati...
Dünya çapında ünü duyulmuş Bulgar mistik Baba Vanga kehanetleri ile her yeni yıl öncesi gündeme geliyor. Aslında bir bitki uzmanı olan ünlü kahinin paranormal yetenekleri olduğuna inanılıyordu. II. Dünya Savaşı, 11 Eylül saldırıları, ABD başkanlık seçimi gibi pek çok olayı önceden bildiğine inanılan Baba Vanga 2025 kehanetleriyle gelecek yıl için ne dedi? Savaş, istila, şampiyonluk, telepati ve daha fazlası kapıda!
Giriş Tarihi: 26.12.2024 01:45
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 01:45