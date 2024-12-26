Trend Galeri Trend Yaşam Baba Vanga 2025 kehanetleri korkutuyor! Yeni yılda neler olacak? Savaş, istila, şampiyonluk, telepati...

Baba Vanga 2025 kehanetleri korkutuyor! Yeni yılda neler olacak? Savaş, istila, şampiyonluk, telepati...

Dünya çapında ünü duyulmuş Bulgar mistik Baba Vanga kehanetleri ile her yeni yıl öncesi gündeme geliyor. Aslında bir bitki uzmanı olan ünlü kahinin paranormal yetenekleri olduğuna inanılıyordu. II. Dünya Savaşı, 11 Eylül saldırıları, ABD başkanlık seçimi gibi pek çok olayı önceden bildiğine inanılan Baba Vanga 2025 kehanetleriyle gelecek yıl için ne dedi? Savaş, istila, şampiyonluk, telepati ve daha fazlası kapıda!

Giriş Tarihi: 26.12.2024 01:45 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 01:45
Baba Vanga 2025 kehanetleri korkutuyor! Yeni yılda neler olacak? Savaş, istila, şampiyonluk, telepati...

İddia edilene göre Bulgar kahin Baba Vanga 2025 yılını sonun başlangıcı olarak görüyor. Savaşlar, istilalar, doğal afetler ve daha birçok küresel boyuttaki gelişmeler insanoğlunu bekliyor. İşte, o kehanetler...

Baba Vanga 2025 kehanetleri korkutuyor! Yeni yılda neler olacak? Savaş, istila, şampiyonluk, telepati...

Ünü Balkanlar'dan dünyaya yayılan Baba Vanga'nın çocukken geçirdiği bir kasırga sonrası kör kalmasıyla birlikte durugörü özelliği kazandığına inanılıyor.

Baba Vanga 2025 kehanetleri korkutuyor! Yeni yılda neler olacak? Savaş, istila, şampiyonluk, telepati...

Çocuk yaşlardan itibaren pek çok tahminde bulunduğu ve Prenses Diana'nın ölümü, 11 Eylül saldırıları, Obama'nın ABD başkanı olarak seçilmesi gibi gelişmeleri önceden bildiğine inanılan Baba Vanga kehanetleri ile her yıl gündeme gelmeye devam ediyor.

Baba Vanga 2025 kehanetleri korkutuyor! Yeni yılda neler olacak? Savaş, istila, şampiyonluk, telepati...

2025 yılına sayılı günler kala ünlü kahinin gelecek yıl için neler söylediği merak konusu haline geldi.

Baba Vanga 2025 kehanetleri korkutuyor! Yeni yılda neler olacak? Savaş, istila, şampiyonluk, telepati...

5079 yılını Dünya'nın sonu olarak tahmin eden Baba Vanga'nın bu yıla kadar pek çok yıl için tahminde bulunduğu söylenenler arasında.

İşte, gelecek yılın kehaneti...

SON DAKİKA SON DAKİKA