Baba Vanga’nın gizemli 2026 yılı kehanetleri ortaya çıktı! Dünyayı bekleyen tehlikeler neler? İşte o liste!

Balkanların Nostradamusu olarak bilinen Baba Vanga'nın 2026 yılına dair kehanetleri yeniden gündem oldu. Geleceğe dair çarpıcı yorumlar yapan Baba Vanga'nın içinde bulunduğumuz yıl ile ilgili kehanetleri de ürpertici ve dikkat çekici boyutta. İngiliz The Sun'ın haberine göre Baba Vanga'nın kehanetlerinin yüzde 85 oranıyla doğru çıktığı belirtiliyor. Peki Baba Vanga'nın 2026 yılı kehanetleri neler? İşte detaylar!