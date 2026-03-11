Trend Galeri Trend Yaşam Baba Vanga'nın gizemli 2026 yılı kehanetleri ortaya çıktı! Dünyayı bekleyen tehlikeler neler? İşte o liste!

Baba Vanga'nın gizemli 2026 yılı kehanetleri ortaya çıktı! Dünyayı bekleyen tehlikeler neler? İşte o liste!

Balkanların Nostradamusu Baba Vanga on yıllar öncesinden 2026 yılına dair çarpıcı kehanetlerde bulundu. 2026 yılında dünyayı bekleyen büyük değişimler ve gizemli olaylar hakkında ünlü kahin neler söyledi? Baba Vanga'nın 2026 yılı kehanetleri...

Giriş Tarihi: 11.03.2026 09:18 Güncelleme Tarihi: 11.03.2026 09:40
Balkanların Nostradamusu olarak bilinen Baba Vanga'nın 2026 yılına dair kehanetleri yeniden gündem oldu. Geleceğe dair çarpıcı yorumlar yapan Baba Vanga'nın içinde bulunduğumuz yıl ile ilgili kehanetleri de ürpertici ve dikkat çekici boyutta. İngiliz The Sun'ın haberine göre Baba Vanga'nın kehanetlerinin yüzde 85 oranıyla doğru çıktığı belirtiliyor. Peki Baba Vanga'nın 2026 yılı kehanetleri neler? İşte detaylar!

Gerçek adı Vangeliya Pandeva olan Baba Vanga, 31 Ocak 1911'de bugün Makedonya topraklarında bulunan Strumitza köyünde dünyaya geldi.

16 yaşındayken bir fırtına sırasında yıldırım çarpması sonucu görme yeteneğini kaybeden Baba Vanga, bu tarihten sonra Orta Çağın ünlü kahini Nostradamus gibi, sonradan gerçek olan kehanetlerde bulunarak, uluslararası üne kavuştu.

Hayattayken kehanetleri Bulgar hükümeti tarafından kaleme alınarak saklanan Baba Vanga'nın söylediklerinin büyük bülümü doğru çıktı.

İkinci Dünya Savaşı'nın sonucundan Gandi'nin ölümüne, 11 Eylül saldırılarından Obama'nın ABD Başkanı olacağına kadar pek çok kehanette bulundu.

Baba Vanga, Bulgaristan'da 1989 yılında devrilen eski komunist diktatör Todor Jivkov dahil çok sayıda devlet adamını kehanetleri ile etkiledi.

İkinci dünya savaşı sırasında Nazi lideri Adolf Hitler tarafından bizzat ziyaret edilen, Rus gizli servisi KGB'nin bile tavsiyeler aldığı Baba Vanga, 1996 yılında 85 yaşında hayata veda etti.

Vangelia Gushterova ya da kısaca Vanga Sovyetler'in çöküşünü bildi. Prenses Diana'nın ölümünü de..

PEKİ BABA VANGA'NIN 2026 YILI KEHANETLERİ NELER?

Dünya, araçla uzaydan gelen bir medeniyetle tanışacak. Tanışma bir spor organizasyonu sırasında yaşanacak.

İnsanlığın 'teknolojide geri dönülemeyecek kadar ilerlediğini fark edeceği ve sınırı aştığı' bir dönem olacak.

Laboratuvar ortamında üretilen yapay organlarla yaşam süresi 120 yıla yükselecek.

Büyük depremler, volkanik patlamalar ve aşırı hava olayları dünya genelinde etkisini artıracak, ekosistemlerde ciddi tahribat yaratacak

İŞTE BABA VANGA'NIN DİĞER KEHANETLERİ!

2028 Yeni bir enerji çeşidi geliştirilecek (büyük olasılıkla kontrol altına alınmış termonükleer reaksiyon). Yavaş yavaş açlığın önüne geçilecek. İçinde insan bulunan bir uzay gemisi Venüs'e yollanacak.

2033 Kutuptaki buzullar eridikçe yerkürenin su seviyesi artacak.

2043 Dünya ekonomisi çok iyi durumda olacak. Müslümanlar Avrupa'nın hâkimi olacak.

2046 Tüm vücut organları yeniden üretilip çoğaltılabilecek. Hastalanan organın yerine yenisinin konması en çok kullanılan ve en basit tedavi yöntemi olacak.

2084 Doğa yeniden canlanacak.

2088 İnsanların saniyeler için yaşlanmasına sebep olan yeni bir hastalık türeyecek.

2100 İnsan yapımı yapay bir güneş Dünya'nın karanlık yüzünü aydınlatmada kullanılacak.

2111 İnsanlar, androide benzer yaşayan robotlara dönüşecek.

2123 Küçük ülkeler arası savaşlar olacak. Büyük ülkeler tüm bunların dışında kalacak.

2164 Hayvanlar yarı insan haline dönüşecek.

2170 Büyük bir kuraklık yaşanacak.

2183 Mars gezenindeki bir koloni nükleer güç haline gelecek ve Dünya'dan bağımsızlığını talep edecek.

2196 Asya ve Avrupa ırkları tamamen birbirine karışacak.

2201 Güneş'teki termonükleer reaksiyonların yavaşlaması sonucu hava sıcaklığı düşecek.