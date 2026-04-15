Babadan oğula ’suç örgütü’ mirası: 7 aşamalı plan ortaya çıktı! SABAH şok detaylara ulaştı

BABADAN OĞULA MİRAS "SUÇ ÖRGÜTÜ"

Yapılan incelemede, örgütün yönetim kadrosuna yakın olan bir isim daha ortaya çıktı. Eren Pehlivan'ın babası Metin Pehlivan. Bu kişinin suç dünyasında bilinen bir isim olmasının yanı sıra, çok kez cezaevine girip çıktığı, bu yüzden işlere dikkat çekmemek adına kendisi yerine artık oğlu Eren Pehlivan'ın baktığı değerlendirildi.

Örgüt aynı zamanda iç kırılmalar yaşadı. Kırılmalar sebebiyle 7 ay imzacı sıfatıyla örgütte faaliyet gösteren Uğur B. Yalova emniyetine giderek suçlarını ve sorumlularını ihbar etti. Sadece 7 ayda üzerine 32 otomobil satışı yapılan Uğur B., araç alım satımı yapmak için birçok il değiştirdiğini, bunlardan birinde Diyarbakır'a gittiklerini anlattı. "Satıcı, beni havalimanından Ayaz isimli birinin alarak araca götüreceğini söyledi ancak beni bir bodruma kapattılar." diyen Uğur B., burada yaklaşık 30 kişi tarafından darp edildiğini belirtti. O sırada örgüt tarafından satışlar için kendisine 125 bin TL ödeme yapılmıştı. Ancak dayakçı grup bu paraya el koyarak kendi hesaplarına aktardı. Örgütün şemasını ve yönetimini zorla öğrenen grup, iki örgüt üyesini bırakma karşılığında liderlerinden 150 bin TL aldı. Örgüt üyeleri İstanbul'a döndüklerinde yedikleri dayak burada da devam etti. Bu kez örgütün lider kadrosu, "Bizi nasıl deşifre edersin?" diyerek şiddete devam etti. Daha sonra hastaneye götürülen ve 4 dikiş atılan Uğur B., tekrar örgütün kullandığı adrese getirildi. Fırsatını bulan Uğur B., ofisten kaçarak ailesinin yanına gitti ve şikayetçi oldu.