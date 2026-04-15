Babadan oğula 'suç örgütü' mirası: 7 aşamalı plan ortaya çıktı! SABAH şok detaylara ulaştı
Türkiye genelinde 2020 yılından beri faaliyet gösteren nitelikli dolandırıcılık örgütü, mağdur şikayetleri sonrası açılan soruşturma sonucunda deşifre edildi. Örgüt, 7 aşamalı bir yapı kurarak otomobilini satan vatandaşları ağına düşürdü. Hedef alınan mağdurlara ücretin büyük kısmı karşılıksız çekle ödenirken, küçük bir miktar ise nakit olarak verildi. 30 kişilik suç örgütüne operasyon düzenlendi. Kaldıkları evlerde gözaltına alınan dolandırıcıların dijital materyallerine el konulurken, bazı adreslerin sahte çek üretim tesisine çevrildiği görüldü. SABAH, otomobil vurgunu çetesinin soruşturma dosyasına ulaştı. Örgütün yönetim kadrosu hakkında 145 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.
Giriş Tarihi: 15.04.2026 09:21
Güncelleme Tarihi: 15.04.2026 09:22