Trend Galeri Trend Yaşam Babadan oğula 'suç örgütü' mirası: 7 aşamalı plan ortaya çıktı! SABAH şok detaylara ulaştı

Babadan oğula 'suç örgütü' mirası: 7 aşamalı plan ortaya çıktı! SABAH şok detaylara ulaştı

Türkiye genelinde 2020 yılından beri faaliyet gösteren nitelikli dolandırıcılık örgütü, mağdur şikayetleri sonrası açılan soruşturma sonucunda deşifre edildi. Örgüt, 7 aşamalı bir yapı kurarak otomobilini satan vatandaşları ağına düşürdü. Hedef alınan mağdurlara ücretin büyük kısmı karşılıksız çekle ödenirken, küçük bir miktar ise nakit olarak verildi. 30 kişilik suç örgütüne operasyon düzenlendi. Kaldıkları evlerde gözaltına alınan dolandırıcıların dijital materyallerine el konulurken, bazı adreslerin sahte çek üretim tesisine çevrildiği görüldü. SABAH, otomobil vurgunu çetesinin soruşturma dosyasına ulaştı. Örgütün yönetim kadrosu hakkında 145 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Ali Rıza AKBULUT
Giriş Tarihi: 15.04.2026 09:21 Güncelleme Tarihi: 15.04.2026 09:22
Çek vurgunu çetesi hem teknik hem de fiziki olarak takip edildi. Yönetim kadrosunun yanı sıra kullanılan yöntemler ve örgüt üyelerinin bölümlere ayrıldığı sistem deşifre edildi. Örgütün bilgisayar başındaki ekibi, otomobil satış sitelerinden aracını kolayca satmak isteyecek ağır hasarlı veya az tercih edilen ilan sahiplerini tespit etmekle görevlendirildi.

Hazırlanan ilanlar, 2. aşama olarak "ısındırma" görevlilerine devrediliyordu. Bu aşamada üyeler, otomobil sahibiyle güven kurmak için teyidi zor olan sağlık ve balıkçılık şirketlerinin isimlerini veriyor, şirket sahibi olduklarını ancak zor zamanlar geçirdiklerini beyan ediyorlardı.

3. aşamada ise otomobil fiyatının yüzde 30'u nakit, kalanı ise yakın tarihli çekle ödeme şeklinde teklif ediliyordu. Anlaşmanın tamamlanmasıyla birlikte sürecin fiziki kısmı devreye giriyordu.

ÖRGÜTÜN 7 AŞAMALI "PARA VE SAHTE ÇEK AĞI"

Fiziki kısımda finans işlemleri söz konusu olduğunda, örgütün kasası olarak değerlendirilen Cihan Baysılan devreye giriyor alıma gidecek örgüt üyesinin atanmasını ve nakit paranın ayarlanmasını sağlıyordu. Sahte çek ise Murat Çelik tarafından ayarlanarak "imzacı" veya "yancıya" teslim ediliyordu.

Daha sonra bu üyeler, belirlenen adreste mağdur satıcı ile buluşuyordu. Satışın gerçekleşmesinin ardından 6. aşama devreye giriyor ve otomobili üstüne alan "imzacı" üye, aracı "yancıya" devrediyordu.

7. aşamada lider kadrodan Cihan Baysılan otomobili teslim alıyor, satışı yapılmadan önce lider Eren Pehlivan ve örgüt üyelerine para dağıtımı yapıyordu. Daha sonra çok düşük bedelle alınan otomobil, yine düşük bir bedelle İSTOÇ Oto Ticaret Merkezi gibi yerlerde iş yeri olan üyelerce piyasaya sürülerek hızla elden çıkarılıyordu.

BABADAN OĞULA MİRAS "SUÇ ÖRGÜTÜ"

Yapılan incelemede, örgütün yönetim kadrosuna yakın olan bir isim daha ortaya çıktı. Eren Pehlivan'ın babası Metin Pehlivan. Bu kişinin suç dünyasında bilinen bir isim olmasının yanı sıra, çok kez cezaevine girip çıktığı, bu yüzden işlere dikkat çekmemek adına kendisi yerine artık oğlu Eren Pehlivan'ın baktığı değerlendirildi.

Örgüt aynı zamanda iç kırılmalar yaşadı. Kırılmalar sebebiyle 7 ay imzacı sıfatıyla örgütte faaliyet gösteren Uğur B. Yalova emniyetine giderek suçlarını ve sorumlularını ihbar etti. Sadece 7 ayda üzerine 32 otomobil satışı yapılan Uğur B., araç alım satımı yapmak için birçok il değiştirdiğini, bunlardan birinde Diyarbakır'a gittiklerini anlattı. "Satıcı, beni havalimanından Ayaz isimli birinin alarak araca götüreceğini söyledi ancak beni bir bodruma kapattılar." diyen Uğur B., burada yaklaşık 30 kişi tarafından darp edildiğini belirtti. O sırada örgüt tarafından satışlar için kendisine 125 bin TL ödeme yapılmıştı. Ancak dayakçı grup bu paraya el koyarak kendi hesaplarına aktardı. Örgütün şemasını ve yönetimini zorla öğrenen grup, iki örgüt üyesini bırakma karşılığında liderlerinden 150 bin TL aldı. Örgüt üyeleri İstanbul'a döndüklerinde yedikleri dayak burada da devam etti. Bu kez örgütün lider kadrosu, "Bizi nasıl deşifre edersin?" diyerek şiddete devam etti. Daha sonra hastaneye götürülen ve 4 dikiş atılan Uğur B., tekrar örgütün kullandığı adrese getirildi. Fırsatını bulan Uğur B., ofisten kaçarak ailesinin yanına gitti ve şikayetçi oldu.

SAVCILIK: 30 ŞÜPHELİ CEZALANDIRILSIN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı iddianameyi 26 Aralık 2025'te tamamladı. İddianamede tekerrür eden birçok dolandırıcılık suçu yer alırken, 30 şüphelinin cezalandırılması istendi. Bunlar arasında örgütün yönetici kadrosu Eren Pehlivan, Metin Pehlivan ve Cihan Baysılan da yer aldı. Üç yönetici hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından 48 yıldan 145 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

VATANDAŞ AKILLANDI, ÖRGÜTÜN TARAMA SİSTEMİ ÇÖKTÜ

Örgütün kullandığı yöntem, yıllar içinde birçok mağdur oluşmasıyla inandırıcılığını ve ikna kabiliyetini kaybetti. Bir süre sonra kimse çek ile araç satmak istemedi. Örgüt üyeleri bu durumu, kendi içlerindeki haberleşme sistemiyle yöneticilere bildirdi. Ele geçirilen ekran görüntülerinin birinde, bir vatandaşın "Bizim aile dolandırıcımız var" mesajıyla teklifi reddederek karşılık vermesi yer aldı.