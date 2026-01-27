Trend Galeri Trend Yaşam Bademi böyle yiyerek 60 yaşında 60 kilo verdi! "20 yaş gençleşmenin sırrı basitmiş..."

Hayatının büyük bir kısmını fazla kilolarıyla mücadele ederek geçiren, "artık çok geç" dediği noktada mucizeyi yakalayan 60 yaşındaki eğitimci Paulette Szalay'ın hikayesi, sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor. 130 kiloya ulaştığında merdiven dahi çıkamayan, sağlık sorunları nedeniyle hayata küsen Szalay, sadece 3 yılda 60 kilo vererek 36 bedene düştü. Peki, her şeyin bittiğini düşündüğü bir tatil gününde ne yaşandı? Genç kızlara taş çıkartan bu değişimin arkasındaki beslenme ve egzersiz sırları neler? İşte menopoz sonrası kilo verilemeyeceği efsanesini yıkan o inanılmaz başarı hikayesi...

Giriş Tarihi: 27.01.2026 08:42 Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 08:44
Paulette Szalay için hayat, 2022 yılının Paskalya tatiline kadar bir kısırdöngüden ibaretti. Florida'nın sıcak güneşi altında, Juno Beach kıyısında otururken hissettiği tek şey derin bir utanç ve çaresizlikti.

130 kilo ağırlığındaki bedeniyle denize girmekten çekiniyor, kat kat kıyafetlerin altına gizlenerek sevdiklerini izlemekle yetiniyordu. Ter içinde kalmış, özgüvenini tamamen yitirmiş bir haldeyken gördüğü bir manzara, zihnindeki tüm duvarları yıktı.

Kendisinden yaşça çok daha büyük bir kadının, kendinden emin bir şekilde denize girdiğini ve suyun tadını çıkardığını gördü. Szalay o anı şöyle tarif ediyor: "Vücuduna ve özgüvenine hayran kaldım. O an içimde bir kıvılcım yandı. Kendi kendime 'Eğer o bu yaşta bu kadar özgür ve sağlıklı olabiliyorsa, ben neden olamayayım?' dedim." O akşam akşam yemeğinde ailesi pizza ve hamburger sipariş ederken, Szalay ilk radikal kararını verdi: Izgara somon ve bol sebze. Bu, yeni hayatının ilk günüydü.

MENOPOZ SONRASI KİLO VERİLMEZ EFSANESİ NASIL ÇÖKTÜ?

Pek çok kadın gibi Szalay da 60 yaşına geldiğinde ve menopoz sürecini tamamladığında metabolizmasının tamamen durduğuna inanıyordu. Yüksek tansiyon, kolesterol, reflü ve tiroid bozuklukları hayat kalitesini dibe çekmişti. Toplum tarafından yargılandığını hissetmek onu sosyal hayattan koparmıştı. Ancak Szalay, yaşın ve biyolojik süreçlerin bir engel değil, sadece birer basamak olduğunu kanıtladı.

3 yıl süren disiplinli yolculuğun sonunda tam 60 kilo verdi. Bu sadece bir dış görünüş değişimi değildi; Szalay aynı zamanda ilaç bağımlılığından da kurtuldu. Doktorları bile şaşırtan bu süreçte tansiyon ve kolesterol ilaçlarını bıraktı, tiroid değerleri normale döndü. Bugün 60 yaşında değil, 30'lu yaşlarındaki enerjisine sahip olduğunu belirtiyor.

5 DAKİKAYLA BAŞLAYAN EGZERSİZ DEVRİMİ: "KORKULARIMIN ÜZERİNE YÜRÜDÜM"

Paulette Szalay'ın en büyük korkularından biri spor salonuna gitmekti. Kiloları nedeniyle insanların ona bakıp güleceğini düşünüyordu. Ancak "yargısız alan" mottosuyla hareket eden bir salona adım attığında, bu korkusunun sadece kendi zihninde olduğunu fark etti.

İlk gün koşu bandına çıktığında sadece 5 dakika dayanabilmişti. Çoğu insan bu noktada pes ederdi ama o, her gün o 5 dakikaya bir yenisini ekledi. Bugün haftada en az 3 gün, 1 saatten fazla süren ağır antrenmanlar yapıyor.

SZALAY'IN HAFTALIK EGZERSİZ PROGRAMI:

  • Isınma (30 Dakika Kardiyo): Hızlı yürüyüş, merdiven tırmanma veya eliptik bisiklet.
  • Kuvvet Antrenmanı: Kas kaybını önlemek ve metabolizmayı hızlandırmak için ağırlık çalışmaları.
  • Esneklik: Egzersiz sonrası kasları rahatlatan esneme hareketleri.
  • Beslenme Sırrı: 1200 Kalori ve Protein Odaklı Yaşam

Diyet yapmayı "aç kalmak" olarak değil, "vücudu beslemek" olarak yeniden tanımlayan Szalay, bir uzman eşliğinde sürdürülebilir bir düzen kurdu. Günlük 1200 kalori sınırını aşmamaya özen gösterirken, kas kütlesini korumak için en az 50 gram protein almayı hedefledi.

Eskiden makarnayı ana yemek olarak tüketen Szalay, şimdi karbonhidratı sadece "küçük bir garnitür" olarak kullanıyor. Mutfağına kızartmayı asla sokmuyor; tüm yemeklerini airfryer, buğulama veya ızgara yöntemleriyle hazırlıyor.

İŞTE SZALAY'IN 60 KİLO VERDİREN GÜNLÜK MENÜSÜ:

  • Kahvaltı: Protein shake, bir kaşık fıstık ezmesi ve gerekli takviyeler.
  • Öğle: Bol yeşillikli ve doyurucu ton balıklı salata.
  • Ara Öğün: Bir avuç badem veya yoğurt eşliğinde taze meyve.
  • Akşam: Izgara tavuk veya balık, yanında bol buğulanmış sebze ve çok az miktarda kompleks karbonhidrat (karabuğday veya kinoa).

SAĞLIK MUCİZESİ: GÖZ FELCİNİ NASIL YENDİ?

Kilo verme sürecinin 9. ayında Szalay talihsiz bir olay yaşadı; bir göz felci (oküler inme) geçirdi ve sol gözünün görme yetisini kaybetti. Ancak doktorlarını bile hayrete düşüren bir gelişme yaşandı: Görme yetisi 24 saat içinde geri geldi. Uzmanlar, Szalay'ın değiştirdiği sağlıklı yaşam tarzının, hücre yenilenmesini ve damar sağlığını inanılmaz düzeyde artırdığını, vücudun bu felce karşı direnç göstererek kendini onardığını belirttiler. Bu olay, Szalay için sağlıklı yaşama tutunmak adına en büyük kanıt oldu.

130 KİLODAN DERGİ KAPAKLARINA UZANAN YOLCULUK

48 beden giyerken toplumdan kaçan Szalay, bugün 36 beden bir model ve oyuncu olarak hayatını sürdürüyor. Bir öğrencisinin tavsiyesiyle modellik ajansına kaydolan Szalay, artık dergi kapaklarını süslüyor ve reklam filmlerinde rol alıyor. 60 yaşında kariyerini tamamen değiştiren bu cesur kadın, "Artık aynaya baktığımda yargıladığım birini değil, gurur duyduğum bir kadını görüyorum," diyor.