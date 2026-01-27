Bademi böyle yiyerek 60 yaşında 60 kilo verdi! "20 yaş gençleşmenin sırrı basitmiş..."

Kendisinden yaşça çok daha büyük bir kadının, kendinden emin bir şekilde denize girdiğini ve suyun tadını çıkardığını gördü. Szalay o anı şöyle tarif ediyor: "Vücuduna ve özgüvenine hayran kaldım. O an içimde bir kıvılcım yandı. Kendi kendime 'Eğer o bu yaşta bu kadar özgür ve sağlıklı olabiliyorsa, ben neden olamayayım?' dedim." O akşam akşam yemeğinde ailesi pizza ve hamburger sipariş ederken, Szalay ilk radikal kararını verdi: Izgara somon ve bol sebze. Bu, yeni hayatının ilk günüydü.