Bademi böyle yiyerek 60 yaşında 60 kilo verdi! "20 yaş gençleşmenin sırrı basitmiş..."

Hayatının büyük bir kısmını fazla kilolarıyla mücadele ederek geçiren, "artık çok geç" dediği noktada mucizeyi yakalayan 60 yaşındaki eğitimci Paulette Szalay'ın hikayesi, sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor. 130 kiloya ulaştığında merdiven dahi çıkamayan, sağlık sorunları nedeniyle hayata küsen Szalay, sadece 3 yılda 60 kilo vererek 36 bedene düştü. Peki, her şeyin bittiğini düşündüğü bir tatil gününde ne yaşandı? Genç kızlara taş çıkartan bu değişimin arkasındaki beslenme ve egzersiz sırları neler? İşte menopoz sonrası kilo verilemeyeceği efsanesini yıkan o inanılmaz başarı hikayesi...