Bağcılar'da karbonmonoksit faciası! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı: 3 ölü, 1 ağır yaralı
İstanbul Bağcılar'da 5 katlı binanın en üst katındaki daireye giren ekipler, 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaşırken,1 kişinin de ağır yaralı olduğu gördü. Yapılan incelemelerde 3 kişinin de karbonmonoksit zehirlenmesiyle hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirildi.
Giriş Tarihi: 26.01.2026 10:57
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 11:01