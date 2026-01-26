Trend Galeri Trend Yaşam Bağcılar'da karbonmonoksit faciası! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı: 3 ölü, 1 ağır yaralı

İstanbul Bağcılar'da 5 katlı binanın en üst katındaki daireye giren ekipler, 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaşırken,1 kişinin de ağır yaralı olduğu gördü. Yapılan incelemelerde 3 kişinin de karbonmonoksit zehirlenmesiyle hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirildi.

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 26.01.2026 10:57 Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 11:01
Bağcılar'daki olay, saat 00.35 sıralarında Demirkapı Mahallesi 1723. Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre bir süredir dairede yaşayanlardan haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine eve polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri daireye balkondan girdi.

Daire içerisinde yoğun koku olduğu, ocak üzerinde tencerede yemek bulunduğu görüldü.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ DE AĞIR YARALI

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde Fatema Jabara'nın yatak odasında, Zehra Malay'ın oturma odasında, Gülbahar Malay ve Abdulaziz Malay'ın hareketsiz yattığı görüldü.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Zehra Malay, Abdulaziz Malay, Fatema Jabara'nın hayatını kaybettiğini, Gülbahar Malay'ın ise ağır yaralı olduğu belirlendi.

Cenazeler incelemek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Çalışmalar sürüyor.

