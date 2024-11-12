Bağırsak tedavisi için hastaneye giden adam şoke oldu: Mideni çöpe attım!
İstanbul'da bağırsak tıkanıklığı şikayetiyle 2 yıl önce Gaziosmanpaşa'da özel bir hastaneye giden 37 yaşındaki İlker Ergün yanlış müdahale sonucu midesini ve kalın bağırsağının bir metresini kaybetti. 2022'den bu yana 14 kez bıçak altına yatan Ergün'ün sağlık durumu günden güne kötüleşiyor. 100 kilodan 52 kiloya kadar düşen Ergün, bir an önce sağlığına kavuşmak istiyor...
Giriş Tarihi: 12.11.2024 17:11
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 17:12