Bağırsak tedavisi için hastaneye giden adam şoke oldu: Mideni çöpe attım!

"MİDENİ ÇÖPE ATTIM"

Adli Tıp Kurumu'na teslim edilmesi gereken organ nasıl çöpe atılabilir? Organlarımın nakledildiğini veya satıldığını düşünüyorum. Verilen bir raporla taburcu edildim. Taburcudan 6-7 gün sonra sol tarafımda ağrı nedeniyle farklı bir özel hastaneye gittiğimde, ilk ameliyatı gerçekleştiren doktorun, ince bağırsağımı yemek borusuna bağladığını, oradaki kaçağın da akciğerime dolduğunu ve yine ameliyat olmam gerektiğini öğrendim. Ameliyata girerken midemin alındığını söylediğimde ise, raporun SGK sisteminde böyle bir durum görünmediğini, yalnızca bağırsak tıkanıklığı yazdığını söylediler" dedi.