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Bağırsak tedavisi için hastaneye giden adam şoke oldu: Mideni çöpe attım!

İstanbul'da bağırsak tıkanıklığı şikayetiyle 2 yıl önce Gaziosmanpaşa'da özel bir hastaneye giden 37 yaşındaki İlker Ergün yanlış müdahale sonucu midesini ve kalın bağırsağının bir metresini kaybetti. 2022'den bu yana 14 kez bıçak altına yatan Ergün'ün sağlık durumu günden güne kötüleşiyor. 100 kilodan 52 kiloya kadar düşen Ergün, bir an önce sağlığına kavuşmak istiyor...

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Giriş Tarihi: 12.11.2024 17:11 Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 17:12
Bağırsak tedavisi için hastaneye giden adam şoke oldu: Mideni çöpe attım!

Sorumlulardan şikâyetçi olan Ergün, "19 Şubat 2022'de bağırsak tıkanıklığı şikayetiyle Gaziosmanpaşa'daki özel bir hastaneye yattım. Ameliyattan sonra kaçak olduğu belirtilerek tekrar ameliyat ettiler.

Bağırsak tedavisi için hastaneye giden adam şoke oldu: Mideni çöpe attım!

Ameliyat sonrası batın bölgeme tekrar açık ameliyat yapıldı, midemin tamamının ve kalın bağırsağımın da 1 metre alındığı ifade edildi. Operasyonu yapan doktora 'Midem nerede' diye sorduğumda 'Çöpe attım, öyle olması gerekiyordu' dedi.

Bağırsak tedavisi için hastaneye giden adam şoke oldu: Mideni çöpe attım!

"MİDENİ ÇÖPE ATTIM"

Adli Tıp Kurumu'na teslim edilmesi gereken organ nasıl çöpe atılabilir? Organlarımın nakledildiğini veya satıldığını düşünüyorum. Verilen bir raporla taburcu edildim. Taburcudan 6-7 gün sonra sol tarafımda ağrı nedeniyle farklı bir özel hastaneye gittiğimde, ilk ameliyatı gerçekleştiren doktorun, ince bağırsağımı yemek borusuna bağladığını, oradaki kaçağın da akciğerime dolduğunu ve yine ameliyat olmam gerektiğini öğrendim. Ameliyata girerken midemin alındığını söylediğimde ise, raporun SGK sisteminde böyle bir durum görünmediğini, yalnızca bağırsak tıkanıklığı yazdığını söylediler" dedi.

Bağırsak tedavisi için hastaneye giden adam şoke oldu: Mideni çöpe attım!

SAHTE RAPORLA TABURCU...

Tomografide midesinin ve kalın bağırsağının 1 metreden fazlasının alındığı görülen Ergün, "Ameliyatımı gerçekleştiren ilk doktor, açık ameliyat esnasında batınımı dikerken kalın bağırsağımı da dikerek parçaladı.

Bağırsak tedavisi için hastaneye giden adam şoke oldu: Mideni çöpe attım!

Çok uzun süredir tedavi görüyorum, hala iyileşemedim. 2 yılda 14 ameliyata girdim. Enfeksiyon da kaptım. Hastane, hem benden hem SGK'dan para tahsis etmiş. Ayrıca SGK sisteminde hala midem var görünüyor, çünkü rapor sahte.

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