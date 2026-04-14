Bahçesinde görenler sakın dokunmasın! Bu bitki temas ettiği an yakıyor

İşte temas edildiği anda deride geri dönüşü olmayan hasarlar bırakan o bitki ve yapmanız gerekenler… DEV TAVŞANCIL OTU NEDEN TEHLİKELİ? Halk arasında 'Dev Tavşancıl Otu' (Heracleum mantegazzianum) olarak bilinen bu tür, istilacı bir bitki olmasının yanı sıra barındırdığı kimyasallarla adeta bir zehir makinesi gibi çalışıyor. Bitkinin öz suyunda bulunan fototoksik maddeler, güneş ışığı (UV ışınları) ile birleştiğinde ciltte üçüncü dereceye varan yanıklara neden oluyor. BELİRTİLER HEMEN ORTAYA ÇIKMIYOR! Bu bitkinin en sinsi yanı ise etkisini hemen göstermemesi. Temasın ardından geçen ilk birkaç saatte hiçbir şey hissetmeyebilirsiniz. Ancak güneş ışığına maruz kaldığınızda: Şiddetli kaşıntı ve kızarıklık, İçi su dolu büyük kabarcıklar, Yıllarca sürebilen mor lekeler ve kalıcı izler oluşabiliyor. EĞER TEMAS EDERSENİZ NE YAPMALISINIZ? Eğer yanlışlıkla bu bitkiye dokunduysanız panik yapmadan şu adımları izleyin: Güneşten kaçın: Temas eden bölgeyi hemen kapatın ve ışık almasını engelleyin. Yıkayın: Bölgeyi vakit kaybetmeden bol soğuk su ile yıkayın. Tıbbi yardım: Yanma veya kabarma belirtisi başlarsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.