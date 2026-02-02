Trend Galeri Trend Yaşam Bahis baronu Veysel Şahin hakkındaki soruşturmada yeni gelişme: Firari Şeref Yazıcı’nın mal varlıklarına el konuldu

Bahis baronu Veysel Şahin hakkındaki soruşturmada yeni gelişme: Firari Şeref Yazıcı’nın mal varlıklarına el konuldu

Veysel Şahin hakkında yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında Şahin ile irtibatlı olduğu ve bahis oynattığı tespit edilen firari Şeref Yazıcı soruşturmaya eklendi. Yazıcı'nın mal varlıklarına el konulurken, 500 milyon dolarlık kripto varlıkları global şirket tarafından donduruldu ve Türkiye'ye iade işlemleri başlatıldı.

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 02.02.2026 12:48 Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 12:56
Bahis baronu Veysel Şahin hakkındaki soruşturmada yeni gelişme: Firari Şeref Yazıcı’nın mal varlıklarına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Veysel Şahin hakkında yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında yeni bir gelişme yaşamadı. Şahin ile irtibatlı olduğu belirlenen firari "Şeref Yazıcı" isimli şahıs soruşturmaya eklendi.

Bahis baronu Veysel Şahin hakkındaki soruşturmada yeni gelişme: Firari Şeref Yazıcı’nın mal varlıklarına el konuldu

YASA DIŞI BAHİS VE AKLAMA

Yasa dışı bahis platformları üzerinden bahis oynattığı ve bu platformlara altyapı desteği sunduğu tespit edilen Şeref Yazıcı hakkında 7258 Sayılı Yasaya Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Mal varlığı Değerlerini Aklama suçları soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bahis baronu Veysel Şahin hakkındaki soruşturmada yeni gelişme: Firari Şeref Yazıcı’nın mal varlıklarına el konuldu

MAL VARLIKLARINDA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında MASAK'tan alınan raporda şüphelinin haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Suçtan elde edilen mal varlıkların aklanmasını önlemek amacıyla şüpheye ait taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına Sulh Ceza Hakimliği tarafından el konuldu.

Bahis baronu Veysel Şahin hakkındaki soruşturmada yeni gelişme: Firari Şeref Yazıcı’nın mal varlıklarına el konuldu

500 MİLYON DOLARLIK KRİPTO

Şeref Yazıcı'ya ait global şirketlerde bulunan 500 milyon dolar değerindeki kripto varlıkların hesabın bulunduğu global şirket tarafından dondurularak Türkiye'ye iadesi istendi.

Bahis baronu Veysel Şahin hakkındaki soruşturmada yeni gelişme: Firari Şeref Yazıcı’nın mal varlıklarına el konuldu

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında yasa dışı bahis platformları üzerinden bahis oynattığı ve bu platformlara altyapı desteği sağladığı tespit edilen Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el koymuştu.

Bahis baronu Veysel Şahin hakkındaki soruşturmada yeni gelişme: Firari Şeref Yazıcı’nın mal varlıklarına el konuldu

460 milyon euro'luk kripto varlık hesabı dondurulan Şahin'in mal varlığının Türkiye'ye iadesi için harekete geçilmişti.