Bahis baronu Veysel Şahin hakkındaki soruşturmada yeni gelişme: Firari Şeref Yazıcı'nın mal varlıklarına el konuldu

Veysel Şahin hakkında yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında Şahin ile irtibatlı olduğu ve bahis oynattığı tespit edilen firari Şeref Yazıcı soruşturmaya eklendi. Yazıcı'nın mal varlıklarına el konulurken, 500 milyon dolarlık kripto varlıkları global şirket tarafından donduruldu ve Türkiye'ye iade işlemleri başlatıldı.

Giriş Tarihi: 02.02.2026 12:48 Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 12:56