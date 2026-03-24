Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarına yasadışı biçimde bakmışlardı: Özgür Özel'in kirli ağında yeni gelişme: Yetkisiz sorguyu itiraf etti!
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını yasadışı şekilde sorgulayan 3 tapu görevlisi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından açığa alındı. İkisi tapu müdürü biri tekniker 3 kamu görevlisinin tapu bilgilerini CHP yönetimine aktardıkları tespit edildi. Haklarında soruşturma başlatılan 3 isimden Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan, Kaş Tapu Müdürlüğü'nde görevli memur Diyar Akdağ, ifadesinde sosyal medyada tanıştığı bir kadının yönlendirmesiyle Adalet Bakanı'na ait tapu kayıtlarını sorguladığını, sorgu sonucunda 4 tapu kaydına ulaştığını ve bu bilgileri mesaj yoluyla paylaştığını itiraf etti. Öte yandan Diyar Akdağ'nın bağlantılı olduğu Ayşegül K.'nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 8 kez cevapsız çağrı bıraktığı saptanmıştı.
Giriş Tarihi: 24.03.2026 09:30
Güncelleme Tarihi: 24.03.2026 10:12