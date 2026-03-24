Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarına yasadışı biçimde bakmışlardı: Özgür Özel’in kirli ağında yeni gelişme: Yetkisiz sorguyu itiraf etti!

ŞÜPHELİNİN BAĞLANTILARI SORUŞTURULUYOR

Soruşturma kapsamında, şüpheli Diyar Akdağ'ın çevresi ve olası bağlantılarına ilişkin dikkat çeken iddialar da gündemde. Buna göre, Diyar Akdağ'ın sosyal medya üzerinden irtibat kurduğu Ayşegül K. isimli kişi daha önce "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçundan sabıkalı. Ayrıca Ayşegül K.'nın bazı CHP'li üst düzey siyasi isimlerle temas içerisinde olduğu iddialarının araştırıldığı, şüphelinin babası Dursun Akdağ'ın Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olduğu ve onun da bu sorgu kayıtlarını CHP'li yerel yöneticilerle paylaştığına yönelik iddiaların da inceleme konusu olduğu belirtildi. Öte yandan, şüphelinin bazı akrabalarına ilişkin geçmiş yıllarda çeşitli suçlamalarla adli işlem yapıldığı ve bölücü terör örgütüyle iltisak ve irtibat iddialarına dair kayıtların bulunduğu, bu kişilerin farklı illerde gerçekleştirilen eylem ve etkinliklerde yer aldığı kaydediliyor