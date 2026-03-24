Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarına yasadışı biçimde bakmışlardı: Özgür Özel'in kirli ağında yeni gelişme: Yetkisiz sorguyu itiraf etti!

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarına yasadışı biçimde bakmışlardı: Özgür Özel'in kirli ağında yeni gelişme: Yetkisiz sorguyu itiraf etti!

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını yasadışı şekilde sorgulayan 3 tapu görevlisi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından açığa alındı. İkisi tapu müdürü biri tekniker 3 kamu görevlisinin tapu bilgilerini CHP yönetimine aktardıkları tespit edildi. Haklarında soruşturma başlatılan 3 isimden Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan, Kaş Tapu Müdürlüğü'nde görevli memur Diyar Akdağ, ifadesinde sosyal medyada tanıştığı bir kadının yönlendirmesiyle Adalet Bakanı'na ait tapu kayıtlarını sorguladığını, sorgu sonucunda 4 tapu kaydına ulaştığını ve bu bilgileri mesaj yoluyla paylaştığını itiraf etti. Öte yandan Diyar Akdağ'nın bağlantılı olduğu Ayşegül K.'nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 8 kez cevapsız çağrı bıraktığı saptanmıştı.

Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 24.03.2026 09:30 Güncelleme Tarihi: 24.03.2026 10:12
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını TAKBİS üzerinden hukuksuz şekilde sorgulayan Antalya Kaş Tapu Müdürlüğü'nde Tapu Kadastro Teknikeri olarak görev yapan Diyar Akdağ, Afyonkarahisar Çobanlar Tapu Müdürü olan Muharrem Demiröz ve Çorum Boğazkale Tapu Müdürü Veli Sabancılar'ın PKK/KCK ve FETÖ bağlantısını kullanarak Bakan Gürlek'in verileri CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ulaştırdığı ortaya çıkmıştı. SABAH'ın ortaya çıkardığı Özgür Özel'in kirli ağı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

3 TAPU GÖREVLİSİ AÇIĞA ALINDI

Bakan Gürlek'in tabu kayıtlarını usulsüz şekilde sorgulayan Antalya Kaş Tapu Müdürlüğü'nde Tapu Kadastro Teknikeri olarak görev yapan Diyar Akdağ, Afyonkarahisar Çobanlar Tapu Müdürü olan Muharrem Demiröz ve Çorum Boğazkale Tapu Müdürü Veli Sabancılar, görevden uzaklaştırıldı. Haklarında soruşturma başlatıldı.

YETKİSİZ SORGUYU İTİRAF ETTİ

Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan ve Antalya'nın Kaş ilçesinde görev yapan tapu teknikeri Diyar Akdağ, jandarma sorgusundaki "Ayşegül" ismiyle bildiği bir kişinin ısrarı üzerine Adalet Bakanı'na ait tapu kayıtlarını sorguladığını söyledi. Kaş Tapu Müdürlüğü'nde görevli kamu personeli Diyar Akdağ, yaptığı sorgulama sonucu Bakan Gürlek'e ait 4 tapu kaydına ulaştığını ve bu bilgileri mesaj yoluyla Ayşegül isimli kişiye ilettiğini ve bu işlemleri "kandırıldığını fark etmeden" yaptığını öne sürdü.

"AYŞEGÜL K.'NIN BENİ KANDIRDIĞINI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILINCA ANLADIM"

Jandarmada ifade veren şüpheli Diyar Akdağ, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek "Böyle bir suça bilerek karışmadım" dedi. Şüpheli ayrıca, "Ayşeğül K.'nın beni kullandığını görevden uzaklaştırılınca anladım" ifadesini kullandı. Şüpheli Diyar Akdağ ifadesinde, "Adalet Bakanımıza yönelik kumpas ve iftira içerisinde bilinçli bir şekilde bulunmadım" dedi ve "CHP liderinin Adalet Bakanımız ile ilgili söylemlerinin doğru olmadığını, iftira olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

ÖZEL'E 8 KEZ ÇAĞRI BIRAKTI

Antalya Kaş Tapu Müdürlüğü'nde Tapu Kadastro Teknikeri olarak görev yapan Diyar Akdağ, Bakan Gürlek'in kayıtlarını en fazla 13, 20 ve 23 Şubat 2026 tarihlerinde toplam 7 kez sorguladı. Diyar Akdağ, Özgür Özel ile irtibatı kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek suçundan sabıkalı Ayşegül K. ile sağladı. Ayşegül K.'ya ait hattın, 28 Şubat - 3 Mart 2026 tarihleri arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 8 kez cevapsız çağrı bıraktığı saptandı.

ŞÜPHELİNİN BAĞLANTILARI SORUŞTURULUYOR

Soruşturma kapsamında, şüpheli Diyar Akdağ'ın çevresi ve olası bağlantılarına ilişkin dikkat çeken iddialar da gündemde. Buna göre, Diyar Akdağ'ın sosyal medya üzerinden irtibat kurduğu Ayşegül K. isimli kişi daha önce "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçundan sabıkalı. Ayrıca Ayşegül K.'nın bazı CHP'li üst düzey siyasi isimlerle temas içerisinde olduğu iddialarının araştırıldığı, şüphelinin babası Dursun Akdağ'ın Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olduğu ve onun da bu sorgu kayıtlarını CHP'li yerel yöneticilerle paylaştığına yönelik iddiaların da inceleme konusu olduğu belirtildi. Öte yandan, şüphelinin bazı akrabalarına ilişkin geçmiş yıllarda çeşitli suçlamalarla adli işlem yapıldığı ve bölücü terör örgütüyle iltisak ve irtibat iddialarına dair kayıtların bulunduğu, bu kişilerin farklı illerde gerçekleştirilen eylem ve etkinliklerde yer aldığı kaydediliyor