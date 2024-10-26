Bakanlık tek tek duyurdu! Gıda sahtekarları yine işbaşında... Yoğurt ve sumak yerine bakın ne satmışlar!
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş listesini paylaşarak gıda teröristlerinin halkın sağlığıyla nasıl oynadığını gözler önüne serdi. Bakanlığın açıkladığı listede her geçen gün yeni bir skandal daha ortaya çıkıyor. Listede Dana etinde tek tırnaklı eti, sumakta yasaklanan boya kullanımı, yoğurt yerine de nişasta satıldığı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 26.10.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 11:24