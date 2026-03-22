Bakanlıktan ’sosyal risk haritası’ çalışması: İlk kez o şehirlerde uygulanacak! İşte yeni sistemin detayları

SOSYAL RİSK HARİTALARI ERKEN UYARI SİSTEMİ İŞLEVİ GÖRÜYOR

Sosyal Risk Haritası, bireylerin ve toplumun karşılaşabileceği sosyal risklerin veri temelli analiz edilip coğrafi düzeyde görselleştirildiği bir sistem.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilen bu haritalar, kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı, engelli bakıma muhtaçlık gibi farklı sosyal olguların bütüncül şekilde izlenmesine imkan sağlıyor.

Çalışma kapsamında 648 sosyal gösterge kullanılarak il, ilçe, mahalle hatta hane bazında risk analizleri yapılıyor.

Elde edilen veriler sayesinde kırılgan gruplar erken aşamada tespit edilerek koruyucu ve önleyici sosyal hizmet politikaları geliştiriliyor.

Sosyal Risk Haritaları, klasik "olay sonrası müdahale" anlayışının ötesine geçerek riskler ortaya çıkmadan önce müdahale edilmesini hedefleyen bir erken uyarı sistemi işlevi görüyor. Bu yönüyle haritalar, sosyal hizmetlerin daha etkin, hedef odaklı ve kanıta dayalı şekilde yürütülmesine katkı sunuyor.