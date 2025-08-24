Trend
Galeri
Trend Yaşam
BALIKESİR DEPREM İLE SALLANDI! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
BALIKESİR DEPREM İLE SALLANDI! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gece saatlerinde peş peşe depremler meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklama sonrası gözler bölgeden gelen son dakika bilgilerine çevrildi. Depremin şiddeti ve ayrıntıları vatandaşların gündeminde. Peki, Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 24.08.2025 22:25
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 23:22