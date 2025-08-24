Trend Galeri Trend Yaşam BALIKESİR DEPREM İLE SALLANDI! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gece saatlerinde peş peşe depremler meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklama sonrası gözler bölgeden gelen son dakika bilgilerine çevrildi. Depremin şiddeti ve ayrıntıları vatandaşların gündeminde. Peki, Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Giriş Tarihi: 24.08.2025 22:25 Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 23:22
Balıkesir'de gece yarısı deprem paniği yaşandı. Sındırgı merkezli meydana gelen sarsıntılar vatandaşları tedirgin ederken, AFAD konuyla ilgili açıklama yaptı. Peki, Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde gerçekleşti? İşte merak edilenler…

BALIKESİR DEPREM SON DAKİKA

Balıkesir'de 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı depremler devam ediyor. Sındırgı'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 21.58'de meydana gelen deprem birçok çevre ilde de hissedildi.

BALIKESİR DEPREMİ BİLGİLERİ

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 2 dakika arayla 4,8 ve 4,2 büyüklüğünde 2 deprem oldu.

Depremlerin her ikisinin de 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

BAKAN YERLİKAYA: EKİPLER SAHA TARAMALARINA BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'de meydana gelen depremler sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Yerlikaya, "Balıkesir Sındırgı'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeler takip edilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.