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Balıkesir'de ezber bozan doğa mucizesi: Denizin ortasında yürüyerek adaya geçebileceğiniz o rota...

Denizin üzerinde yürümek artık bir hayal değil! Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan Maden Adası, Cunda Adası ile arasındaki "deniz yolu" sayesinde ezber bozuyor. Geleneksel tatil rotalarından sıkılan, kalabalıktan uzaklaşıp ıssız bir adada baş başa kalmak isteyen seyahat severlerin radarına giren bu büyüleyici geçiş, adeta bir görsel şölene dönüşmüş durumda. İşte Ege'nin ortasında iki adayı birleştiren o geçit...

Giriş Tarihi: 28.06.2026 01:08 Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 01:19
Balıkesir’de ezber bozan doğa mucizesi: Denizin ortasında yürüyerek adaya geçebileceğiniz o rota...

Yaz aylarının kavurucu sıcaklarıyla birlikte tatil sezonu resmen açıldı ve deniz tutkunları rotalarını kıyı bölgelerine çevirmeye başladı. Ege'nin parlayan yıldızı Balıkesir Ayvalık, sadece popüler plajlarıyla değil aynı zamanda keşif rotalarıyla da bu yılın en çok konuşulan seyahat trendlerinden biri haline geldi. Bölgede öyle bir nokta var ki, deniz ortasında ezberleri bozuyor ve ziyaretçilerine adeta doğaüstü bir deneyim sunuyor. İki adayı birbirine bağlayan sıra dışı coğrafi yapı, tatilcilere masmavi suların tam ortasında, batmadan adım adım yürüme fırsatı tanıyor.

Balıkesir’de ezber bozan doğa mucizesi: Denizin ortasında yürüyerek adaya geçebileceğiniz o rota...

CUNDA'DAN MADEN ADASI'NA YÜRÜYEREK YOLCULUK

Maden Adası'na ulaşmak için öncelikle Ayvalık'ın gözbebeği Cunda Adası'nın en uç noktasına ulaşmanız gerekiyor. Doğanın tüm cömertliğini sergilediği bu bölgeye, asırlık zeytin ağaçlarının arasından süzülen toprak bir yol rehberlik ediyor. Şehir gürültüsünün tamamen bıçak gibi kesildiği bu toprak yolun sonunda, sizi Ege'nin en kristal, en berrak suları karşılıyor.

Balıkesir’de ezber bozan doğa mucizesi: Denizin ortasında yürüyerek adaya geçebileceğiniz o rota...

DENİZİN ÜZERİNDE YÜRÜME HİSSİ

Cunda'nın bittiği yerde Maden Adası ile ana karayı birbirine bağlayan doğal bir sığlık bulunuyor. Deniz seviyesinin oldukça düşük olduğu bu şeride adım attığınızda, su diz kapaklarınıza bile gelmeden karşı adaya doğru yürümeye başlıyorsunuz. Sağınızda ve solunuzda uzanan derin maviliklerin tam ortasında ilerlerken kendinizi suyun üzerinde yürüyormuş gibi hissetmeniz, bu rotayı en çok merak edilen seyahat deneyimlerinden biri yapıyor.

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Balıkesir’de ezber bozan doğa mucizesi: Denizin ortasında yürüyerek adaya geçebileceğiniz o rota...

Bu büyülü yolda yürürken dikkat etmeniz gereken çok önemli bir teknik detay var. Denizin dibi alışılagelmiş kum sahiller gibi yumuşak değil; tamamen taşlık, kayalık ve deniz kestanelerine ev sahipliği yapabilecek doğal bir yapıya sahip. Bu nedenle, ayaklarınızın zarar görmemesi ve bu eşsiz yürüyüşün bir çileye dönüşmemesi için yanınıza mutlaka kalın tabanlı bir deniz ayakkabısı almanız önemli.

Balıkesir’de ezber bozan doğa mucizesi: Denizin ortasında yürüyerek adaya geçebileceğiniz o rota...

HAYALLERDEKİ "ISSIZ ADA" GERÇEK OLUYOR

Suyun içindeki mistik yürüyüşü tamamlayıp Maden Adası'na ayak bastığınızda, modern dünyanın tüm karmaşasını arkada bırakıyorsunuz. Herhangi bir tesisin, yapılaşmanın veya işletmenin bulunmadığı ada, o hep hayali kurulan "ıssız bir adada yalnız kalma" duygusunu sonuna kadar yaşatıyor. Akvaryum berraklığındaki koylarında denizin keyfini çıkarabilir, sadece dalga seslerinin eşlik ettiği dingin atmosferde ruhunuzu dinlendirebilirsiniz.

Balıkesir’de ezber bozan doğa mucizesi: Denizin ortasında yürüyerek adaya geçebileceğiniz o rota...

ADANIN GEÇMİŞİ

Maden Adası, sadece sunduğu bu sıra dışı doğa yürüyüşüyle değil; adını aldığı köklü geçmişiyle de merak uyandırıyor. Piri Reis'in asırlar önce hazırladığı Kitab-ı Bahriye'de "Poryaz Adası" olarak bahsettiği bu bakir kara parçası, Osmanlı döneminden kalma eski maden yataklarına ve taş ocaklarına ev sahipliği yapıyor. Cunda'dan yürüyerek adaya ayak basan tatilciler, sadece turkuaz suların tadını çıkarmakla kalmıyor; adanın iç kesimlerine doğru ilerledikçe tarihin izlerini taşıyan eski yapı kalıntılarıyla ve adeta zamanın durduğu hissini veren mistik bir atmosferle karşılaşıyor.

Balıkesir’de ezber bozan doğa mucizesi: Denizin ortasında yürüyerek adaya geçebileceğiniz o rota...

KUŞ CENNETİ VE FOTOĞRAF TUTKUNLARININ YENİ ADRESİ

Bölgenin insan eli değmemiş bakir yapısı, burayı yaban hayatı için de korunaklı bir sığınak haline getirmiş durumda. Özellikle göç dönemlerinde onlarca farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Maden Adası ve çevresi, sessizliği ve dinginliğiyle adeta bir kuş cennetini andırıyor.

Şehir hayatının kargaşasından kaçıp buraya gelen fotoğraf tutkunları ve doğaseverler, gün batımına doğru gökyüzünü kaplayan bu eşsiz manzara eşliğinde unutulmaz kareler yakalıyor. Hem denizin içinden yürüyüş anları hem de adadaki bu görsel şölen, sosyal medya içerik üreticileri için de burayı keşfedilmesi gereken bir cazibe merkezine dönüştürüyor.

Balıkesir’de ezber bozan doğa mucizesi: Denizin ortasında yürüyerek adaya geçebileceğiniz o rota...

Şehir hayatının kargaşasından kaçıp buraya gelen fotoğraf tutkunları ve doğaseverler, gün batımına doğru gökyüzünü kaplayan bu eşsiz manzara eşliğinde unutulmaz kareler yakalıyor. Hem denizin içinden yürüyüş anları hem de adadaki bu görsel şölen, sosyal medya içerik üreticileri için de burayı keşfedilmesi gereken bir cazibe merkezine dönüştürüyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör