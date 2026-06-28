Balıkesir’de ezber bozan doğa mucizesi: Denizin ortasında yürüyerek adaya geçebileceğiniz o rota...

KUŞ CENNETİ VE FOTOĞRAF TUTKUNLARININ YENİ ADRESİ

Bölgenin insan eli değmemiş bakir yapısı, burayı yaban hayatı için de korunaklı bir sığınak haline getirmiş durumda. Özellikle göç dönemlerinde onlarca farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Maden Adası ve çevresi, sessizliği ve dinginliğiyle adeta bir kuş cennetini andırıyor.

Şehir hayatının kargaşasından kaçıp buraya gelen fotoğraf tutkunları ve doğaseverler, gün batımına doğru gökyüzünü kaplayan bu eşsiz manzara eşliğinde unutulmaz kareler yakalıyor. Hem denizin içinden yürüyüş anları hem de adadaki bu görsel şölen, sosyal medya içerik üreticileri için de burayı keşfedilmesi gereken bir cazibe merkezine dönüştürüyor.