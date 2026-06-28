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Balıkesir'de ezber bozan doğa mucizesi: Denizin ortasında yürüyerek adaya geçebileceğiniz o rota...
Balıkesir'de ezber bozan doğa mucizesi: Denizin ortasında yürüyerek adaya geçebileceğiniz o rota...
Denizin üzerinde yürümek artık bir hayal değil! Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan Maden Adası, Cunda Adası ile arasındaki "deniz yolu" sayesinde ezber bozuyor. Geleneksel tatil rotalarından sıkılan, kalabalıktan uzaklaşıp ıssız bir adada baş başa kalmak isteyen seyahat severlerin radarına giren bu büyüleyici geçiş, adeta bir görsel şölene dönüşmüş durumda. İşte Ege'nin ortasında iki adayı birleştiren o geçit...
Giriş Tarihi: 28.06.2026 01:08
Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 01:19