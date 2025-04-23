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Balıkesir'de yarın okullar tatil mi? 24 Nisan'da İstanbul'daki deprem nedeniyle okullar tatil olacak mı?

İstanbul'da bugün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, vatandaşlarda büyük endişeye yol açtı. Sarsıntı, başta Balıkesir olmak üzere çevre illerde de hissedildi ve birçok kişi sosyal medyada panik anlarını paylaştı. Depremin ardından en çok merak edilen konulardan biri ise okulların tatil edilip edilmeyeceği oldu. Yetkililerden resmi bir açıklama beklenirken, bazı ilçelerde hasar tespit çalışmaları sürüyor. Peki, Balıkesir'de yarın okullar tatil mi? İstanbul'daki deprem sonrası okullar tatil edildi mi?