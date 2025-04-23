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Balıkesir'de yarın okullar tatil mi? 24 Nisan'da İstanbul'daki deprem nedeniyle okullar tatil olacak mı?

İstanbul'da bugün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, vatandaşlarda büyük endişeye yol açtı. Sarsıntı, başta Balıkesir olmak üzere çevre illerde de hissedildi ve birçok kişi sosyal medyada panik anlarını paylaştı. Depremin ardından en çok merak edilen konulardan biri ise okulların tatil edilip edilmeyeceği oldu. Yetkililerden resmi bir açıklama beklenirken, bazı ilçelerde hasar tespit çalışmaları sürüyor. Peki, Balıkesir'de yarın okullar tatil mi? İstanbul'daki deprem sonrası okullar tatil edildi mi?

Giriş Tarihi: 23.04.2025 13:34 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 13:40
Balıkesir’de yarın okullar tatil mi? 24 Nisan’da İstanbul’daki deprem nedeniyle okullar tatil olacak mı?

İstanbul'da meydana gelen peş peşe depremler Balıkesir dahil olmak üzere çevre illerden de hissedildi. İstanbul'daki şiddetli depremin ardından "İstanbul'da yarın okullar tatil mi?" sorusuna ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, Balıkesir'de yarın okullar tatil mi? İstanbul'daki deprem sonrası okullar tatil edildi mi? İşte son durum...

Balıkesir’de yarın okullar tatil mi? 24 Nisan’da İstanbul’daki deprem nedeniyle okullar tatil olacak mı?

İSTANBUL DEPREM İLE SALLANDI, ETKİLERİ ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ!

23 Nisan 2025 tarihinde saat 12:49'da Marmara Denizi'nde 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü, İstanbul'un Silivri ilçesine yaklaşık 23.16 kilometre mesafede bulunuyor. Yerin 6.92 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin koordinatları 40.86° kuzey enlemi ve 28.24444° doğu boylamı olarak kaydedildi.

Balıkesir’de yarın okullar tatil mi? 24 Nisan’da İstanbul’daki deprem nedeniyle okullar tatil olacak mı?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan "Gelişmeleri takip ediyoruz, milletimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Balıkesir’de yarın okullar tatil mi? 24 Nisan’da İstanbul’daki deprem nedeniyle okullar tatil olacak mı?

BALIKESİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

24 Nisan 2025 Perşembe günü Balıkesir'de tatil ilanına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili olarak gün içinde yetkili mercilerden bir duyuru yapılması bekleniyor.

Balıkesir’de yarın okullar tatil mi? 24 Nisan’da İstanbul’daki deprem nedeniyle okullar tatil olacak mı?