Trend Galeri Trend Yaşam Bandırma Füze Kulübü konusu ve oyuncuları: Bandırma Füze Kulübü filmi nerede çekildi?

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Bandırma Füze Kulübü konusu ile dikkat çekiyor. İlham veren filmler arasında yer alan yapım, 1950'li yılların sonunda Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir grup gencin imkansızlıklara rağmen kurduğu kulübünü anlatıyor. Peki; Bandırma Füze Kulübü oyuncuları kimler, gerçek hikayesi nedir ve nerede çekildi?

Giriş Tarihi: 23.08.2025 18:10 Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 18:12
2022 yapımı Bandırma Füze Kulübü oyuncuları arasında Alina Boz, Deniz Can Aktaş, Erkan Kolçak Köstendil gibi isimler yer alıyor. Ömer Faruk Sorak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film bu akşam sinemaseverler ile televizyon ekranlarında buluşuyor. İşte, Bandırma Füze Kulübü konusu ve gerçek hikayesi:

BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ KONUSU

Bandırma Füze Kulübü, kısıtlı imkanlara, karşılaştıkları tüm engellere rağmen gökyüzüne füze göndermeyi başaran Bandırmalı gençlerin hikayesini konu ediyor. 1950'li yıllarda uzaya karşı merak gittikçe artmıştı. Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği başta olmak üzere pek çok ülkede, bilinmezlerle dolu semanın ötesine geçebilmek için kıyasıya bir mücadele başlamıştı.

1957 yılında ilk olarak SSCB Sputnik'le uzaya roket göndermiş, ardında da ABD harekete geçmişti. Sputnik'ten ilham alan Bandırma'da yaşayan liseli gençler hayallerini gerçekleştirip, imkansızı başarabilmek, uzaya roket gönderebilmek için "Bandırma Füze Kulübü"nü kurmuşlardı.

Bandırma Füze Kulübü, ülkemiz tarihine adını altın harflerle yazdırmış ve uzay çalışmaları konusunda dönemine damga vurmuş bir topluluktur. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir lise kulübü olarak başlamış ve ilerleyen dönemlerde Amerika ve Rusya'yla amatör uzay yarışına girecek kadar gelişmiştir.

BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ OYUNCULARI

Alina Boz, Deniz Can Aktaş, Erkan Kolçak Köstendil, Aslı Bekiroğlu, Görkem Sevindik, Öykü Gürman, Tolga Canbeyli, Bülent Alkış, Altan Erkekli, Nizam Namidar, Ahmet Saraçoğlu, Gökhan Yıkılkan, Bahtiyar Engin

BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimlerinin bir kısmını Mudanya'da, bir kısmını Bandırma'da, büyük bir bölümü ise Beykoz'daki platoda gerçekleştirildi.