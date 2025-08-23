Bandırma Füze Kulübü konusu ve oyuncuları: Bandırma Füze Kulübü filmi nerede çekildi?

BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ KONUSU

Bandırma Füze Kulübü, kısıtlı imkanlara, karşılaştıkları tüm engellere rağmen gökyüzüne füze göndermeyi başaran Bandırmalı gençlerin hikayesini konu ediyor. 1950'li yıllarda uzaya karşı merak gittikçe artmıştı. Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği başta olmak üzere pek çok ülkede, bilinmezlerle dolu semanın ötesine geçebilmek için kıyasıya bir mücadele başlamıştı.