Bandırma Füze Kulübü konusu ve oyuncuları: Bandırma Füze Kulübü filmi nerede çekildi?
Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Bandırma Füze Kulübü konusu ile dikkat çekiyor. İlham veren filmler arasında yer alan yapım, 1950'li yılların sonunda Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir grup gencin imkansızlıklara rağmen kurduğu kulübünü anlatıyor. Peki; Bandırma Füze Kulübü oyuncuları kimler, gerçek hikayesi nedir ve nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 23.08.2025 18:10
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 18:12