BARAJ DOLULUK ORANI 1 MAYIS: İstanbul, Ankara, İzmir... baraj doluluk oranları nedir, yüzde kaç?

Baraj doluluk oranları 1 Mayıs itibarıyla yeniden güncellendi. Özellikle büyükşehirlerde yaşayan milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği baraj doluluk oranları, su kaynaklarının mevcut durumunu ortaya koyuyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de baraj doluluk oranları dikkat çeken seviyelerde ölçülürken, son yağışların etkisi de verilere yansıdı.
|Baraj Adı
|Toplam Hacim (M3)
|SU Miktarı (M3)
|SU Yüzdesi (%)
|Akyar Barajı --> Eğrekkaya Barajına Aktarım
|52.445.000
|40,610,000
|77.43
|Çamlıdere Barajı --> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım
|1.108.276.000
|398,725,000
|35.98
|Çubuk 2 Barajı --> Pursaklar ve Çubuk Arıtma Tesisine Aktarım
|22.961.000
|16,160,000
|70.38
|Eğrekkaya Barajı --> Kurtboğazı Barajına Aktarım
|93.452.000
|71,323,000
|76.32
|Kargalı Barajı --> Elmadağ Aritma Tesisine Aktarım
|542.000
|542,000
|100.00
|Kavşakkaya Barajı --> Çubuk ve Kurtboğazı Barajına Aktarım
|85.228.000
|54,342,000
|63.76
|Kesikköprü Baraj --> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım
|95.000.000
|95.000.000
|100
|Kurtboğazı Barajı --> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım
|91.762.000
|30,044,000
|32.74
|Peçenek Barajı --> ŞerefliKoçhisar Arıtma Tesisine Aktarım
|59.525.000
|16.360.000
|27,48
|Türkşerefli Barajı --> Temelli Arıtma Tesisine Aktarım
|5.668.500
|295,000
|5.20