Trend Galeri Trend Yaşam BARAJ DOLULUK ORANLARI 3 MAYIS | İstanbul, Ankara ve İzmir’de baraj doluluk oranları nedir, yüzde kaç?

BARAJ DOLULUK ORANLARI 3 MAYIS | İstanbul, Ankara ve İzmir’de baraj doluluk oranları nedir, yüzde kaç?

3 Mayıs baraj doluluk oranları merak ediliyor. Büyükşehirlerde yaşayan milyonların yakından izlediği veriler, su kaynaklarının son durumunu gözler önüne serdi. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki oranlar dikkat çekerken, son yağışların etkisi de tablolara yansıdı.

Giriş Tarihi: 03.05.2026 08:08
BARAJ DOLULUK ORANLARI 3 MAYIS | İstanbul, Ankara ve İzmir’de baraj doluluk oranları nedir, yüzde kaç?

3 Mayıs verileriyle birlikte baraj doluluk oranları yeniden gündeme taşındı. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde seviyeler; tüketim ve yağış dengesine bağlı olarak şekilleniyor. Yetkililerin paylaştığı son oranlar, yaz ayları yaklaşırken su rezervlerinin durumunu net biçimde ortaya koyuyor.

BARAJ DOLULUK ORANLARI 3 MAYIS | İstanbul, Ankara ve İzmir’de baraj doluluk oranları nedir, yüzde kaç?

İSKİ 1 MAYIS 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre, 3 Mayıs 2026 Pazar günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 71,26 seviyesinde yer aldı.

BARAJ DOLULUK ORANLARI 3 MAYIS | İstanbul, Ankara ve İzmir’de baraj doluluk oranları nedir, yüzde kaç?

İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ

  • Ömerli Barajı: yüzde 94,34
  • Darlık Barajı: yüzde 88,08
  • Elmalı Barajı: yüzde 93,04
  • Terkos Barajı: yüzde 58,38
  • Alibey Barajı: yüzde 67,28
  • Büyükçekmece Barajı: yüzde 56,65
  • Sazlıdere Barajı: yüzde 45,96
  • Istrancalar Barajı: yüzde 42,37
  • Kazandere Barajı: yüzde 60,62
  • Pabuçdere Barajı: yüzde 60,70
BARAJ DOLULUK ORANLARI 3 MAYIS | İstanbul, Ankara ve İzmir’de baraj doluluk oranları nedir, yüzde kaç?

ASKİ 1 MAYIS 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

Başkente su sağlayan barajlarda doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 12,74 artışla yüzde 42,17 olarak ölçüldü.

BARAJ DOLULUK ORANLARI 3 MAYIS | İstanbul, Ankara ve İzmir’de baraj doluluk oranları nedir, yüzde kaç?

İZSU 1 MAYIS 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan son verilere göre, İzmir barajlarındaki su seviyesi yüzde 49,40 olarak açıklandı.

BARAJ DOLULUK ORANLARI 3 MAYIS | İstanbul, Ankara ve İzmir’de baraj doluluk oranları nedir, yüzde kaç?
BARAJ DOLULUK ORANLARI 3 MAYIS | İstanbul, Ankara ve İzmir’de baraj doluluk oranları nedir, yüzde kaç?
BARAJ DOLULUK ORANLARI 3 MAYIS | İstanbul, Ankara ve İzmir’de baraj doluluk oranları nedir, yüzde kaç?