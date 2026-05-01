Baraj doluluk oranları güncellendi! İstanbul, Ankara, İzmir... 1 Mayıs baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Baraj doluluk oranları 1 Mayıs itibarıyla yeniden güncellendi. Özellikle büyükşehirlerde yaşayan milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği baraj doluluk oranları, su kaynaklarının mevcut durumunu ortaya koyuyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de baraj doluluk oranları dikkat çeken seviyelerde ölçülürken, son yağışların etkisi de verilere yansıdı.

Giriş Tarihi: 01.05.2026 13:31
1 Mayıs güncel verileriyle birlikte baraj doluluk oranları bir kez daha gündeme geldi. Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden İstanbul, Ankara ve İzmir'de aktif seviyeleri, su tüketimi ve yağış dengesine göre şekilleniyor. Yetkili kurumlar tarafından açıklanan baraj doluluk oranları, özellikle yaz aylarına yaklaşırken kritik önem taşıyor. Açıklanan son oranlar, şehir bazlı su rezervlerinin mevcut durumunu net şekilde ortaya koyuyor.

İSKİ 1 MAYIS 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre, 1 Mayıs 2026 Cuma günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 71,13 seviyesinde yer aldı.

İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ

  • Ömerli Barajı: yüzde 94,17
  • Darlık Barajı: yüzde 88,02
  • Elmalı Barajı: yüzde 92,71
  • Terkos Barajı: yüzde 58,21
  • Alibey Barajı: yüzde 66,91
  • Büyükçekmece Barajı: yüzde 56,83
  • Sazlıdere Barajı: yüzde 45,87
  • Istrancalar Barajı: yüzde 37,38
  • Kazandere Barajı: yüzde 60,86
  • Pabuçdere Barajı: yüzde 60,70
ASKİ 1 MAYIS 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

Başkente su sağlayan barajlarda doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 12,74 artışla yüzde 42,05 olarak ölçüldü.

ANKARA BARAJLAR GENEL DURUM

Baraj Adı Toplam Hacim (M3) SU Miktarı (M3) SU Yüzdesi (%)
Akyar Barajı --> Eğrekkaya Barajına Aktarım 52.445.000 40,610,000 77.43
Çamlıdere Barajı --> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım 1.108.276.000 398,725,000 35.98
Çubuk 2 Barajı --> Pursaklar ve Çubuk Arıtma Tesisine Aktarım 22.961.000 16,160,000 70.38
Eğrekkaya Barajı --> Kurtboğazı Barajına Aktarım 93.452.000 71,323,000 76.32
Kargalı Barajı --> Elmadağ Aritma Tesisine Aktarım 542.000 542,000 100.00
Kavşakkaya Barajı --> Çubuk ve Kurtboğazı Barajına Aktarım 85.228.000 54,342,000 63.76
Kesikköprü Baraj --> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım 95.000.000 95.000.000 100
Kurtboğazı Barajı --> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım 91.762.000 30,044,000 32.74
Peçenek Barajı --> ŞerefliKoçhisar Arıtma Tesisine Aktarım 59.525.000 16.360.000 27,48
Türkşerefli Barajı --> Temelli Arıtma Tesisine Aktarım 5.668.500 295,000 5.20
İZSU 1 MAYIS 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan son verilere göre, İzmir barajlarındaki su seviyesi yüzde 49,40 olarak açıklandı.

İZMİR BARAJLARINDA SON DURUM

  • Tahtalı Barajı: Yüzde 54,26
  • Balçova Barajı: Yüzde 97,96
  • Ürkmez Barajı: Yüzde 97,96
  • Gördes Barajı: Yüzde 41,56
  • Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: Yüzde 79,08
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör
