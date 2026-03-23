BARAJ DOLULUK VERİLERİNDE SON DURUM: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... Barajlarda su seviyesi yükseldi mi?

Baraj doluluk oranları 23 Mart 2026 verileri, İSKİ, ASKİ, BUSKİ ve İZSU tarafından paylaşılan güncel rakamlarla netlik kazandı. İstanbul'da su seviyesi %49 bandına gelirken Bursa, Ankara ve İzmir'deki son durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte sağanak yağışların ardından büyükşehirlerdeki su miktarı ve kritik seviyelerle ilgili tüm ayrıntılar.

Giriş Tarihi: 23.03.2026 18:51
Baraj doluluk oranları Mart ayının son haftasında yağışların etkisiyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıla oranla barajlardaki su miktarında yaşanan düşüş, tasarruf çağrılarını yeniden gündeme taşıdı. Megakent İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin en büyük illerindeki depolama tesislerinden gelen son rakamlar derlendi.

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM: İSKİ GÜNCEL VERİLER

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan son açıklamaya göre, İstanbul barajlarının genel doluluk oranı %49,32 seviyesine ulaştı. Megakentin en önemli su kaynaklarından biri olan Ömerli Barajı %71,2 dolulukla zirvede yer alırken, Elmalı Barajı %89,46 ile en yüksek kapasiteye sahip nokta oldu. Ancak Terkos ve Sazlıdere barajlarındaki su seviyesinin %30'larda olması kentin batı yakası için dikkatli su kullanımının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANI: ASKİ ALARM VERİYOR MU?

Başkent Ankara'da barajların toplam doluluk oranı %27,56 olarak ölçüldü. ASKİ verilerine göre aktif kullanılabilir su oranı ise %19,13 seviyelerinde seyrediyor. Ankara'nın dev su rezervuarı olan Çamlıdere Barajı %23,27 dolulukla kritik eşikte bulunurken; Kargalı ve Kesikköprü barajları %100 doluluk oranına ulaşarak kentin su ihtiyacını dengelemeye çalışıyor. Yetkililer, Mart ayı yağışlarının barajlara giriş miktarını artırmasını beklediklerini ifade ediyor.

İZMİR VE EGE BÖLGESİ: TAHTALI VE GÖRDES'TE KRİTİK SEVİYELER

İzmir baraj doluluk oranı da gündemdeki yerini aldı. İZSU verilerine göre, kentin ana su kaynağı olan Tahtalı Barajı %40,32 seviyesindeyken, Balçova ve Ürkmez barajları tam kapasiteye yakın bir performans sergiliyor. Ancak Gördes Barajı'nın %28,34 seviyesinde kalması, bölgedeki tarımsal sulama ve içme suyu dengesi açısından yakından izlenmeye devam ediyor.

BURSA BARAJLARI: DOĞANCI VE NİLÜFER'DE YÜZLER GÜLÜYOR

Bursa'da kış aylarındaki kar yağışlarının baraj havzalarına olumlu etkisi Mart ayında net bir şekilde hissediliyor. Bursa barajlarının genel doluluk oranı %73,89 seviyesine yükselerek son yılların en iyi Mart ayı başlangıcını yaptı.

