Barış Boyun suç örgütünün yöntemleri deşifre oldu! Çocuklar itirafçı oldu: Tehdit, infaz, göz boyama

Suça sürüklenen çocuklardan N.A.M. ise Taha K. isimli kişinin kendisine ulaşarak, iki iş yerini kurşunlamasını istediğini anlattı.

N.A.M, "'Sana para veririm, sokaklarda kalmaktan kurtulursun.' dedi. Ben kabul etmedim. Bir iki saat sonra beni tekrar aradı ve tehdit etti. 'Benim 20 tane kardeşim var, bu işi yapmazsan seni vurdururum, öldürürüm.' dedi. Ben de korkudan kabul ettim. Parka gitmemi söyledi. 'Orada birisi sana silah verecek.' dedi. Parka gittiğimde Akif B. ve Ahmet Efe A. vardı. Onlara, bir yeri kurşunlamam için tehdit edildiğimi söyledim, 'Bana TAG çağırın şu işi halledeyim.' dedim. Ahmet TAG çağırdı ancak cezası olduğu için TAG gelmedi. Bu esnada sürekli Taha K. beni arayıp acele et diyordu. Derken, Gürkan A. geldi. Bana bir silah verdi. Ben taksi durağına gittim. Yanımda Ahmet vardı, taksiye bindik. Ahmet benim korktuğumu gördüğü için, korkmamam için yanıma geldi." diye konuştu.