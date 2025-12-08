Trend
Barış Boyun suç örgütünün yöntemleri deşifre oldu! Çocuklar itirafçı oldu: Tehdit, infaz, göz boyama
İstanbul'da, Barış Boyun'un elebaşılığını üstlendiği organize suç örgütünün eylemlerinde kullandığı bazı çocuklar, "etkin pişmanlık hükümleri" kapsamında ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan çocuklardan 9'u itirafçı oldu.
Giriş Tarihi: 08.12.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 15:13