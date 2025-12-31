Trend Galeri Trend Yaşam Bartın yöresine özgü mısır unuyla hazırlanan çorba hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen sorusunun Bartın yöresine özgü mısır unuyla hazırlanan çorba hangisidir? yanıtı araştırılıyor. İşte 300 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 31.12.2025 21:54 Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 21:56
SORU: Bartın yöresine özgü mısır unuyla hazırlanan çorba hangisidir?

CEVAP: Pumpum Çorbası.

