Trend Galeri Trend Yaşam Süper Lig’de heyecan! Başakşehir–Kasımpaşa maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'de heyecan! Başakşehir–Kasımpaşa maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolseverlerin merakla takip ettiği maç programında Başakşehir-Kasımpaşa arasındaki kritik karşılaşma dikkat çekiyor. Takımların alacağı her puan büyük önem taşırken, galibiyet yarışı ve sonucu heyecanla bekleniyor. Futbol gündeminde olan bu rekabet ile taraftarlar ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. İşte Başakşehir-Kasımpaşa maçının saati, oyun yeri ve yayın bilgisine dair detaylar...

Giriş Tarihi: 24.04.2026 11:03
Süper Lig maç programı kapsamında haftanın açılış karşılaşmasında RAMS Başakşehir ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. İstanbul derbisi niteliği taşıyan bu mücadele, hem puan tablosu hem de Avrupa hedefi açısından büyük önem taşıyor. Başakşehir-Kasımpaşa maçı, sadece haftanın açılış karşılaşması değil aynı zamanda sezonun kaderini etkileyebilecek kritik bir mücadele olarak öne çıkıyor.

RAMS BAŞAKŞEHİR-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA VE NEREDE OLACAK?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan Başakşehir-Kasımpaşa karşılaşması saat 20.00'de başlayacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Başakşehir-Kasımpaşa mücadelesi, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇIM HAKEMİ KİM OLACAK?

RAMS Başakşehir-Kasımpaşa karşılaşmasında düdüğü ise hakem Yiğit Arslan çalacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör