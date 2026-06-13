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Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret: Vatandaşlarla bir araya geldi, sohbet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Erzurum Vakfı Lokali'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

AA
Giriş Tarihi: 13.06.2026 16:49 Güncelleme Tarihi: 13.06.2026 16:54
Başkan Erdoğan’dan sürpriz ziyaret: Vatandaşlarla bir araya geldi, sohbet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu'ndaki Erzurum Vakfının lokalini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Erdoğan’dan sürpriz ziyaret: Vatandaşlarla bir araya geldi, sohbet etti

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Yapay Zeka Vizyonu ve Eylem Planı'nı açıkladığı "Türkiye Yapay Zeka Zirvesi" programına katıldıktan sonra tersanenin yakınlarındaki lokali ziyaret etti.

Başkan Erdoğan’dan sürpriz ziyaret: Vatandaşlarla bir araya geldi, sohbet etti

Burada vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, çay ve kahve eşliğinde sohbet etti.

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Başkan Erdoğan’dan sürpriz ziyaret: Vatandaşlarla bir araya geldi, sohbet etti

Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çektirdikten sonra lokalden ayrıldı.

Başkan Erdoğan’dan sürpriz ziyaret: Vatandaşlarla bir araya geldi, sohbet etti

Ziyarette, İstanbul Valisi Davut Gül ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de yer aldı

Başkan Erdoğan’dan sürpriz ziyaret: Vatandaşlarla bir araya geldi, sohbet etti
Başkan Erdoğan’dan sürpriz ziyaret: Vatandaşlarla bir araya geldi, sohbet etti
Başkan Erdoğan’dan sürpriz ziyaret: Vatandaşlarla bir araya geldi, sohbet etti
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