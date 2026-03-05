Trend Galeri Trend Yaşam Batı, Orta, Doğu Makedonya ve Trakya hangi ülkede yer alan idari bölgelerdir? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Batı, Orta, Doğu Makedonya ve Trakya hangi ülkede yer alan idari bölgelerdir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte 300 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 05.03.2026 22:09 Güncelleme Tarihi: 05.03.2026 22:12
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan Batı, Orta, Doğu Makedonya ve Trakya hangi ülkede yer alan idari bölgelerdir? 300 bin TL değerindeki sorusunun yanıtı araştırılıyor.

SORU: Batı, Orta, Doğu Makedonya ve Trakya hangi ülkede yer alan idari bölgelerdir?

CEVAP: Yunanistan

