Batının sinsi stratejisi: Anneliğe küresel suikast! İnsanlığın son kalesini kimler hedef alıyor?

SAKİNE KOÇ (45) / EV HANIMI

TÜM YORGUNLUĞUMUN İÇİNDE TARİFSİZ BİR HUZUR VAR

Anne olmak benim için tek bir kelimeyle anlatılacak bir şey değil... Hem çok güçlü hem çok kırılgan bir duygu. Üç çocuk annesiyim ve her biriyle birlikte aslında ben de yeniden büyüdüm. İlk çocuğumu 21, üçüncü çocuğumu 41 yaşında dünyaya getirdim. Ve anneliği "kendinden vazgeçmek" olarak görmüyorum ama şunu da inkâr edemem: Hayatının merkezine artık sadece kendini koyamıyorsun. Bu bir kayıp değil, daha çok dönüşüm gibi. Eskiden kendim için kurduğum hayaller vardı, şimdi o hayallerin içine çocuklarım da dahil. Bazen yoruluyorum, bazen keşke biraz daha kendime vakit ayırsaydım diyorum ama "geri dönsem anne olmazdım" demem. Çünkü o yorgunluğun içinde bile tarifsiz bir anlam var.

