'Batıyorum' diyen İran herkesi götürür! Trump ve ekibinin buna net bir cevabı yok...
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, ABD/İsrail'in İran'a saldırıları ve Tahran yönetiminin sert misillemesiyle ilgili bugünkü köşesinde çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Mahmut Övür, "Siyonist İsrail'in fitilini ateşlediği bu savaş çılgınlığının derinleşmesi ve nereye evrileceği meselesi artık sadece bölge ülkelerinin değil en başta da "küresel patron" havalarında dünyayı dizayn ettiğini sanan ABD'nin en önemli sorunu." dedi.
Giriş Tarihi: 05.03.2026 07:12
Güncelleme Tarihi: 05.03.2026 07:13