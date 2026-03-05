’Batıyorum’ diyen İran herkesi götürür! Trump ve ekibinin buna net bir cevabı yok...

TÜRKLER FARKINDA

Prof. Mearsheimer'e eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in, "Türkiye, İsrail'in istikrarına İran'dan daha büyük bir tehdit oluşturuyor" sözleri hatırlatılıyor ve şu soru soruluyor: "Türkiye'nin İsrail'e yönelik harekete geçmesini bekliyor musunuz?"

Cevabı Türkiye'nin ABD'den çok yakından izlendiğini gösteriyor:

"Türkler bu dönemde saldırgan bir adım atmaz, bunu beklemiyorum. Ama Türkiye'nin İran'ın ayakta kalmasında derin çıkarları olduğunu düşünüyorum. Türkler şunu görüyor: Türkiye ve İran, İsrail'in çökertmek istediği Büyük Ortadoğu'nun iki büyük ülkesi. İsrail bölgeye hâkim olmak istiyor; İran'a yapmak istedikleri şey Suriye'ye yapılanın bir benzeri, onu parçalamak. Türkiye için de benzer bir şeyi hayal ediyorlar, mümkün olduğunca zayıflatmak.

