BATMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ? 2 Ocak Cuma Batman kar tatili için Valilik açıklaması geldi!

Batman'da hafta başından bu yana etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar, 2 Ocak 2026 Cuma günü için "Okullar tatil mi?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. 30 ve 31 Aralık tarihlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilen kentte, 1 Ocak resmi tatilinin ardından haftanın son günü olan Cuma günü ders başı yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Batman Valiliği'nden gelecek son dakika açıklaması, dondurucu soğuklar ve buzlanma riski nedeniyle öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. İşte Batman ve ilçelerinde yarın okulların durumu hakkında tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 02.01.2026 00:32