Batman'da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Cuma Batman Valiliği kar tatili haberleri

Batman'da hafta başından bu yana etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar, 2 Ocak 2026 Cuma günü için "Okullar tatil mi?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. 30 ve 31 Aralık tarihlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilen kentte, 1 Ocak resmi tatilinin ardından haftanın son günü olan Cuma günü ders başı yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Batman Valiliği'nden gelecek son dakika açıklaması, dondurucu soğuklar ve buzlanma riski nedeniyle öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. İşte Batman ve ilçelerinde yarın okulların durumu hakkında tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 01.01.2026 14:21 Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 14:23