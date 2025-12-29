Batman’da yarın okullar tatil mi? Valilik’ten açıklama geldi! İşte 30 Aralık 2025 Batman kar tatili gelişmeleri

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde devam eden kar yağışıyla birlikte, gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının daha da düşmesinin beklenmesi, buna bağlı olarak buzlanma ve don riskinin artacağı yönündeki meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda;

30.12.2025 Salı günü, Batman il genelinde resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu personeli aynı gün idari izinli sayılacaktır.

Vatandaşlarımızın buzlanma, don ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları rica olunur."