Trend Galeri Trend Yaşam Batman’da yarın okullar tatil mi? Valilik’ten açıklama geldi! İşte 30 Aralık 2025 Batman kar tatili gelişmeleri

Batman’da yarın okullar tatil mi? Valilik’ten açıklama geldi! İşte 30 Aralık 2025 Batman kar tatili gelişmeleri

Batman'da etkisini artıran kar yağışı ve soğuk hava, eğitim öğretim faaliyetlerini sekteye uğrattı. Öğrenciler ve veliler, Batman'da yarın okullar tatil mi sorusuyla araştırma yaparken Valilik 30 Aralık 2025 Salı günü için kararı açıkladı.

Giriş Tarihi: 29.12.2025 15:39 Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 15:41
Batman’da yarın okullar tatil mi? Valilik’ten açıklama geldi! İşte 30 Aralık 2025 Batman kar tatili gelişmeleri

Kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Batman'da okulların durumu da araştırılmaya başlandı. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu olurken, gözler Batman Valiliği'ne çevrildi. Peki, Batman'da yarın okullar tatil mi? İşte detaylar.

Batman’da yarın okullar tatil mi? Valilik’ten açıklama geldi! İşte 30 Aralık 2025 Batman kar tatili gelişmeleri

SON DAKİKA: BATMAN'DA YARIN OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre 30 Aralık Salı günü il genelinde okullar tatil edildi.

Batman’da yarın okullar tatil mi? Valilik’ten açıklama geldi! İşte 30 Aralık 2025 Batman kar tatili gelişmeleri

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde devam eden kar yağışıyla birlikte, gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının daha da düşmesinin beklenmesi, buna bağlı olarak buzlanma ve don riskinin artacağı yönündeki meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda;

30.12.2025 Salı günü, Batman il genelinde resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu personeli aynı gün idari izinli sayılacaktır.

Vatandaşlarımızın buzlanma, don ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları rica olunur."

Batman’da yarın okullar tatil mi? Valilik’ten açıklama geldi! İşte 30 Aralık 2025 Batman kar tatili gelişmeleri

Kamu Personeline İdari İzin
Eğitime verilen aranın yanı sıra, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve soğuk hava şartları göz önünde bulundurularak kamuda çalışan bazı gruplar için de kolaylık sağlandı. Valilik, aynı gün içerisinde;

Hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin idari izinli sayılacağını aktardı.