Bay ve Bayan Smith filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Bay ve Bayan Smith konusu ve oyuncuları

Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin başrollerini paylaştığı "Bay ve Bayan Smith", izleyicileri aksiyon dolu bir maceraya davet ediyor. Film, birbirinden habersiz şekilde kiralık katil olarak çalışan bir çiftin hayatını konu alıyor. Tehlikelerle dolu görevler ve sürprizlerle karşı karşıya kalan karakterler, hem aksiyon hem de gerilim unsurlarını izleyiciye başarılı bir şekilde aktarıyor.

Giriş Tarihi: 02.01.2026 16:41
Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin başrollerinde yer aldığı "Bay ve Bayan Smith", izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatıyor. Doug Liman'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, senaryo ise Simon Kinberg tarafından kaleme alındı. Aksiyon ve gerilimi bir araya getiren yapım, birbirinden tehlikeli görevlerle karşı karşıya kalan bir çiftin hikayesini anlatıyor. Peki, "Bay ve Bayan Smith" filmi ne anlatıyor ve oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? İşte film hakkında merak edilenler.

BAY VE BAYAN SMİTH KONUSU

Sıradan bir evlilik yaşayan John ve Jane Smith'in hayatları gün geçtikçe daha sıkıcı bir hal almaktadır. Hayatlarındaki monotonluğu bozan tek şey; birbirlerine söyledikleri yalanlardır.

Çift, aslında, birbirine rakip iki organizasyona tetikçi olarak çalışmaktadır. John ve Jane, birbirlerini yok etme görevi alırlar.Ancak bunu hiçbir zaman başaramazlar ve şirketleri John ve Jane'i öldürmeye kalkar.

BAY VE BAYAN SMİTH FİLMİ OYUNCULARI

Brad Pitt John Smith
Angelina Jolie Jane Smith
Adam Brody Benjamin "The Tank" Danz
Vince Vaughn Eddie
Kerry Washington Jasmine
Keith David Father
Angela Bassett Atlanta
Chris Weitz Martin Coleman
Rachael Huntley Suzy Coleman

Michelle Monaghan Gwen
Stephanie March Julie
Jennifer Morrison Jade
Theresa Barrera Janet
Perrey Reeves Jessie
Melanie Tolbert Jamie

