Trend Galeri Trend Yaşam Bay ve Bayan Smith filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Bay ve Bayan Smith konusu ve oyuncuları

Bay ve Bayan Smith filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Bay ve Bayan Smith konusu ve oyuncuları

Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin başrollerini paylaştığı "Bay ve Bayan Smith", izleyicileri aksiyon dolu bir maceraya davet ediyor. Film, birbirinden habersiz şekilde kiralık katil olarak çalışan bir çiftin hayatını konu alıyor. Tehlikelerle dolu görevler ve sürprizlerle karşı karşıya kalan karakterler, hem aksiyon hem de gerilim unsurlarını izleyiciye başarılı bir şekilde aktarıyor. Peki, "Bay ve Bayan Smith" filmi konusu nedir ve oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? İşte filmle ilgili tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 02.01.2026 16:41